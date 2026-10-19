От одной юрты до этнопарка: житель Актюбинской области развивает туризм в селе

В Актюбинской области предприниматель Жандос Исин открыл этнопарк на берегу водохранилища. Проект начинался с одной юрты площадью 40 квадратных метров, а со временем на территории появились еще четыре.

Идея заняться туризмом возникла у Исина после обсуждения развития отрасли на государственном уровне. По словам предпринимателя, он решил сделать ставку на расположение региона у границы с Россией.

«Мы находимся в приграничном с Российской Федерацией регионе. Поэтому появилась идея создать туристический объект, который позволит не только принимать гостей, но и знакомить их с культурой казахского народа», - рассказал он.

Для запуска бизнеса Исин подготовил бизнес-план и обратился за финансированием по программе «Ауыл аманаты». После одобрения заявки в СПК «Актобе» началось обустройство территории.

Сначала здесь появилась смотровая площадка с одной юртой. Сейчас их пять. На территории построили саманные дома из глины и оборудовали места для отдыха.

Часть предметов интерьера предприниматель собирал по разным населенным пунктам. В юртах разместили старинные сундуки и другие вещи, связанные с традиционным казахским бытом.

При этом помещения приспособили для приема посетителей в разные сезоны. В них установили теплые полы и кондиционеры.

Этнопарк стал одним из предпринимательских проектов, получивших поддержку по программе «Ауыл аманаты» в Актюбинской области. Оператором программы в регионе выступает СПК «Актобе».