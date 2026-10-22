От школьных парт до промышленных котлов: что производят на заводе в Астане

На одном заводе в Астане выпускают медицинские кровати, школьную мебель и промышленные котлы. Производственный комплекс YDA Industrial Park, расположенный на территории Индустриального парка № 1 столицы, объединяет несколько направлений, а его продукцию используют в разных регионах Казахстана. Как устроено производство и что происходит внутри заводских цехов, увидела корреспондент BAQ.KZ. Подробнее – в фоторепортаже.

Предприятие начало работу в 2022 году. Сегодня здесь выпускают медицинскую и офисную мебель, металлические конструкции, котельное оборудование и другую продукцию.

По словам директора завода, в развитие комплекса вложили 51 миллион долларов. Общая площадь предприятия составляет 13 гектаров, из которых около 39 тысяч квадратных метров занимают производственные помещения.

На заводе работают свыше 300 сотрудников.

От металлического листа до готовой конструкции

Первым показали цех металлоконструкций. Здесь рабочие обрабатывают металлические заготовки, сваривают детали и собирают конструкции, которые затем отправляются на следующие этапы производства.

В одном из цехов мы познакомились с газоэлектросварщиком Артёмом Шмальгуном. На заводе он работает почти три года.

– Всё зависит от самого проекта, от того, что именно собирается. Иногда здесь проходит предварительная сборка, после чего конструкция отправляется в другой цех на монтаж. А иногда изделие уже готовым передают дальше, – рассказал Артём Шмальгун.

По словам рабочего, в его цехе трудятся более 20 человек. Каждый заказ отличается, поэтому и процесс сборки может занимать разное время.

Котлы мощностью до 30 мегаватт

Следующая остановка – цех по производству котлов и сосудов под давлением. Здесь изготавливают крупные металлические ёмкости и промышленное оборудование, которое используют в энергетике и нефтегазовой отрасли.

О работе цеха рассказал директор производства котлов и сосудов под давлением Тимур Данияров.

– Мы производим не только сосуды под давлением, но и все необходимые для них комплектующие, в том числе выпуклые днища диаметром до пяти метров, – отметил Тимур Данияров.

По его словам, предприятие выпускает котлы центрального отопления мощностью до 30 мегаватт. Цех оснащён современным сварочным оборудованием.

Тимур Данияров также рассказал, что предприятие получило международный сертификат ASME, позволяющий работать с компаниями, предъявляющими высокие требования к производству и сварке оборудования под давлением.

Как металл приобретает нужную форму

Во время экскурсии показали и работу специальных станков, на которых обрабатывают металлические листы.

Сначала заготовки нарезают по необходимым размерам, а затем отправляют на гибку. С помощью оборудования металл приобретает нужную форму.

По словам сотрудника предприятия, большая часть процесса автоматизирована. Металлические заготовки перемещают с помощью подъёмного оборудования, а за работой станков следят специалисты.

Что выпускают для больниц и школ

На предприятии производят не только металлоконструкции и промышленные котлы. Одно из направлений связано с изготовлением медицинской мебели и оборудования.

По словам директора завода, здесь выпускают специальные больничные кровати, оснащённые электрическими механизмами, датчиками веса пациента и противопролежневыми матрасами.

Продукция предприятия используется при оснащении медицинских учреждений Казахстана. Компания также участвует в проектах строительства трёх больниц – в Астане, Туркестане и Петропавловске.

Кроме того, здесь производят школьную и офисную мебель.

Как рассказал директор предприятия, доля казахстанского содержания в выпускаемой продукции превышает 60%. При этом отдельные комплектующие, в частности двигатели, автоматику и насосное оборудование, пока закупают за рубежом.

Какие планы у предприятия

Производственный комплекс продолжает расширяться. По словам директора завода, в марте 2027 года планируется запустить новое производство сэндвич-панелей, которые используют при строительстве зданий.