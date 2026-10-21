От выявления инсульта до помощи врачам: как ИИ применяют в медицине

В Казахстане искусственный интеллект уже помогает врачам выявлять инсульт, находить подозрительные изменения на снимках молочных желёз и лёгких, а также вести медицинскую документацию. Некоторые системы работают в десятках и сотнях медучреждений. Какие технологии уже внедрены и где ИИ планируют применять в будущем, Министерство здравоохранения рассказало в ответе на официальный запрос редакции BAQ.KZ.

По данным ведомства, искусственный интеллект постепенно внедряют в диагностику и повседневную работу медицинских организаций. Главная задача – помочь врачам быстрее анализировать результаты обследований, выявлять заболевания на ранних стадиях и сократить время на заполнение документов.

Сегодня алгоритмы ИИ используют при анализе компьютерной и магнитно-резонансной томографии, ультразвуковых исследований и электрокардиограмм. Особое внимание уделяют диагностике инсульта, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом искусственный интеллект не ставит окончательный диагноз самостоятельно. Он анализирует медицинские данные, отмечает возможные отклонения и помогает врачу обратить внимание на изменения, которые требуют дополнительной проверки.

ИИ помогает выявлять инсульт в 10 медицинских центрах

Одна из отечественных разработок, которую уже используют в казахстанской медицине, – Cerebra.AI. Система помогает врачам анализировать снимки головного мозга при подозрении на инсульт.

По информации Минздрава, технология прошла апробацию и внедрена в 10 инсультных центрах Астаны, Жамбылской, Алматинской и Мангистауской областей.

При инсульте особенно важно как можно быстрее определить характер поражения головного мозга. От этого зависит выбор лечения, поэтому оперативный анализ снимков может помочь врачам быстрее принять необходимое решение.

Cerebra.AI обрабатывает медицинские изображения и предоставляет специалисту дополнительную информацию. Однако окончательный диагноз и тактику лечения определяет врач с учётом состояния пациента и результатов обследований.

Как искусственный интеллект помогает обнаруживать рак

Ещё одно направление – раннее выявление онкологических заболеваний. Для этого в Казахстане внедряют систему WDSOFT, которая помогает анализировать медицинские изображения при обследовании на рак молочной железы и лёгких.

Алгоритмы изучают снимки и выделяют подозрительные участки, на которые врачу стоит обратить особое внимание. Это особенно полезно при массовых обследованиях, когда специалистам приходится ежедневно просматривать большое количество исследований.

В ответе на запрос редакции Минздрав подтвердил внедрение WDSOFT в медицинских организациях страны. Согласно ранее опубликованным данным ведомства, технология применяется в 190 медучреждениях 10 регионов Казахстана.

Однако подозрительные изменения, обнаруженные искусственным интеллектом, ещё не означают, что у человека рак. Для подтверждения или исключения диагноза могут потребоваться дополнительные обследования, в том числе биопсия.

Таким образом, ИИ выступает дополнительным инструментом диагностики, а решение о дальнейших обследованиях и лечении остаётся за врачом.

Более 700 поликлиник используют ИИ для помощи врачам

Искусственный интеллект применяют не только для диагностики заболеваний. Он также помогает медицинским работникам справляться с повседневными задачами.

Один из таких инструментов – цифровой ассистент ALIMA. Система помогает вести медицинскую документацию во время приёма пациентов и проверять её соответствие установленным требованиям и стандартам оказания медицинской помощи.

Это позволяет автоматизировать часть работы с документами, на которую врачи обычно тратят значительное время.

По ранее опубликованным данным Минздрава, ALIMA применяется более чем в 700 поликлиниках Казахстана.

В ведомстве рассчитывают, что развитие подобных инструментов позволит снизить административную нагрузку на медработников и освободить больше времени для общения с пациентами.

Где ещё планируют использовать искусственный интеллект

В ближайшие годы Минздрав намерен расширять применение ИИ в здравоохранении. Среди перспективных направлений – персонализированная медицина, прогнозирование заболеваемости и разработка лекарственных препаратов.

В частности, искусственный интеллект планируют использовать для анализа клинических и генетических данных пациентов. Это может помочь врачам подбирать лечение с учётом индивидуальных особенностей человека.

Другое направление – прогнозная аналитика. С помощью ИИ можно анализировать изменения заболеваемости, прогнозировать распространение инфекций и оценивать возможную нагрузку на больницы и поликлиники.

Кроме того, технологии рассматривают как инструмент для фармацевтических исследований. Алгоритмы могут ускорять обработку данных клинических исследований и помогать учёным изучать действие новых лекарственных препаратов.

Вместе с тем в Минздраве уточняют, что эти направления находятся на разных этапах развития. Не все перечисленные технологии уже применяются в повседневной работе казахстанских медучреждений.

Может ли искусственный интеллект заменить врача?

Несмотря на расширение возможностей ИИ, окончательные медицинские решения по-прежнему принимают специалисты.

Даже если система обнаружила подозрительные изменения на снимке, врачу необходимо оценить состояние пациента, изучить результаты других исследований и при необходимости назначить дополнительную диагностику.

Поэтому искусственный интеллект рассматривают прежде всего как помощника, который ускоряет обработку информации и помогает специалистам в работе, но не заменяет их профессиональную оценку.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в 2026 году внедрение цифровых решений в медицину продолжается. В дальнейшем ведомство планирует расширять использование действующих систем и развивать новые инструменты на основе искусственного интеллекта.