От железных дорог до новых школ и больниц: что строит Integra Construction KZ в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев поставил задачу превратить Казахстан в большую строительную площадку. По поручению Президента в стране реализуются масштабные инфраструктурные проекты, строятся железные и автомобильные дороги, мосты, школы, больницы и другие социальные объекты. Одной из компаний, активно участвующих в этой работе, является Integra Construction KZ. В 2026 году она задействована в строительстве новых транспортных маршрутов, модернизации вокзалов и возведении социальных объектов в разных регионах страны. BAQ.KZ рассказывает, какие проекты уже реализованы и где продолжаются работы.

225 километров обновленных железнодорожных путей

Одно из направлений работы Integra Construction KZ связано со строительством и капитальным ремонтом железных дорог.

По данным компании, в рамках программы 2026 года на шести участках магистральной сети обновили 225 километров рельсошпальной решетки.

Работы охватили сразу несколько регионов Казахстана.

Костанайское отделение магистральной сети, где обновили 70 километров путей.

Кокшетауское отделение, где заменили 42 километра.

Мангистауское отделение, где обновили 32 километра.

Кызылординское отделение с 31 километром новых путей.

Атырауское отделение, где работы охватили 30 километров.

Карагандинское отделение, где обновили 20 километров.

Наибольший объем работ пришелся на Костанайское отделение магистральной сети.

Помимо капитального ремонта действующих участков, компания участвует в строительстве новых железнодорожных направлений.

Новая железная дорога протяженностью 323 километра

Один из наиболее масштабных проектов находится на территории Карагандинской области и области Улытау.

Речь идет о железнодорожной линии Мойынты - Кызылжар протяженностью 323,3 километра.

3 сентября 2026 года строители завершили один из основных этапов проекта. Участки железнодорожного полотна, которые прокладывали навстречу друг другу с двух сторон, соединились.

На строительстве были задействованы около двух тысяч работников и более 700 единиц техники.

Работы одновременно велись на двух направлениях. На одном участке уложили около 191 километра путей, на другом более 120 километров.

Соединение участков основного пути стало очередным этапом строительства новой магистрали.

Через Туркестанскую область проложат новый путь в Узбекистан

Еще один крупный железнодорожный проект реализуется на юге Казахстана.

Integra Construction KZ по заказу национальной компании «Қазақстан темір жолы» строит линию Дарбаза - Мактаарал.

Протяженность нового направления составляет порядка 172–174 километров.

Главная задача проекта связана с разгрузкой Сарыагашского железнодорожного узла, через который проходят грузовые потоки между Казахстаном и Узбекистаном.

Новая линия должна создать дополнительный маршрут для международных перевозок.

По последним опубликованным в 2026 году данным, на объекте выполнили земляные работы объемом 9,1 млн кубических метров и уложили 19,8 километра рельсошпальной решетки.

Параллельно продолжалось строительство мостов, водопропускных труб и других инженерных сооружений.

После запуска магистраль должна расширить возможности перевозки грузов из Китая и России в направлении Узбекистана, Афганистана, Таджикистана и Ирана.

Проект призван повысить транспортную доступность Сарыагашского, Келесского, Жетысайского, Мактааральского и Шардаринского районов Туркестанской области.

Согласно опубликованным планам, строительство ориентировано на завершение до конца 2026 года.

Железная дорога в обход Алматы

В числе крупных проектов компании находится строительство железнодорожной линии в обход Алматы.

Ее протяженность составляет 75 километров.

Новая магистраль предназначена для перераспределения поездопотоков и снижения нагрузки на железнодорожные узлы города.

Строительство обходного направления должно помочь организовать движение грузовых поездов без дополнительной нагрузки на центральные участки железнодорожной сети Алматы.

В Акмолинской области обновляют 13 вокзалов

Работа компании охватывает и железнодорожные вокзалы.

В 2025–2026 годах в Акмолинской области реализуется программа обновления 13 вокзалов. Часть старых зданий решили заменить новыми, остальные проходят капитальный ремонт.

Один из примеров находится в Атбасаре.

Прежний вокзал был построен в 1956 году. На его месте возвели новое здание площадью 823,39 квадратного метра.

Внутри предусмотрели помещения для пассажиров, детскую зону, кабинет первой медицинской помощи и условия для людей с ограниченной мобильностью.

В Есиле построили вокзал площадью 485,4 квадратного метра.

Длина береговой платформы составляет 460 метров, островной 405 метров.

Новые здания возвели вместо старых вокзалов в Ерейментау, Еркиншилике, Уленты и Державинске.

На станции Жалтыр провели капитальный ремонт.

Обновление затронуло здания на станциях Сарыоба, Аршалы и Жаксы. Строительные работы проводились на станциях Шортанды и Акколь.

При модернизации вокзалов предусмотрели тактильные указатели, информационные схемы со шрифтом Брайля, санитарные помещения для маломобильных пассажиров и зоны для семей с детьми.

Работы проходят в рамках общенациональной программы модернизации железнодорожных вокзалов.

Четырехполосная дорога в обход Сарыагаша

Помимо железных дорог, Integra Construction KZ участвует в крупных автодорожных проектах.

В Туркестанской области компания строит участок новой трассы в обход Сарыагаша.

Общая протяженность проекта составляет 102,6 километра. Из них 55 километров Integra реализует совместно с компанией «Сине Мидас Строй».

По проекту предусмотрена четырехполосная автомагистраль категории Iа.

Новая дорога должна создать прямой выход к государственной границе и снизить транспортную нагрузку на действующие трассы.

Вдоль маршрута запланированы транспортные развязки, мосты, путепроводы, пешеходные переходы, остановки и площадки отдыха.

В Семее строят мост длиной 1,3 километра

Еще один транспортный объект возводят в Семее.

Общая протяженность нового мостового сооружения составляет 1 350 метров. Длина его основной части достигает 810 метров, проектная ширина составляет 23 метра.

По последним опубликованным данным, строители возвели восемь из девяти опор.

Из запланированных 8 625 тонн металлических конструкций пролетных строений смонтировали 3 695 тонн.

Новый мост соединит правый и левый берега города.

Ожидается, что после открытия он позволит перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на действующий мост.

15 школ за два года

Транспортное строительство составляет лишь часть портфеля Integra Construction KZ.

Компания участвует и в развитии образовательной инфраструктуры.

По ее данным, за последние два года в рамках национального проекта «Келешек мектептері» построили 15 образовательных объектов.

Семь школ расположены в Астане, еще восемь в других городах Казахстана.

Среди реализованных проектов школа в Таразе, получившая награду в номинации «Лучший дизайн» за архитектурные и интерьерные решения.

В здании оборудовали 59 учебных кабинетов, два спортивных зала, актовый зал, библиотеку, лаборатории, мастерские и коворкинг-пространства.

Проект предусматривает помещения как для обычных школьных занятий, так и для практической и творческой деятельности учеников.

В Алматы строят три поликлиники и два роддома

В Алматы Integra Construction KZ участвует в реализации сразу пяти проектов здравоохранения.

Три из них связаны со строительством новых поликлиник, еще два с возведением родильных домов.

Поликлиники строят в микрорайонах Шугыла и Алтай-1, а также на улице Айтеке би.

Родильные дома расположены на проспекте Сейфуллина и улице Жангельдина.

Проекты охватывают Наурызбайский, Алмалинский, Медеуский и Турксибский районы города.

Каждая из новых поликлиник рассчитана на прием 500 человек в смену.

В родильных домах предусмотрено по 36 коек.

После завершения строительства учреждения должны расширить возможности медицинской помощи для жителей районов, где развивается жилая застройка.

Центр для детей с бассейнами, робототехникой и творческими студиями

В микрорайоне Жас Канат Алматы строят Центр развития и творчества для детей и подростков.

Под проект выделили участок площадью 2,2 гектара. Общая площадь здания составит 14 тысяч квадратных метров.

В центре предусмотрены спортивные залы, бассейны, студии искусства и музыки.

Отдельные помещения предназначены для занятий дизайном, 3D-моделированием, робототехникой и инженерным творчеством.

В составе комплекса запланированы лаборатории и учебные пространства для технических направлений.

Объект рассчитан на одновременное пребывание 1 356 человек.

В нем появится зрительный зал на 300 мест и спортивные трибуны, рассчитанные на 508 зрителей.

Центр предназначен для образовательных, спортивных и творческих занятий детей и подростков.

Новый стадион на 10 тысяч зрителей в Кокшетау

Еще один проект компании связан со спортивной инфраструктурой Акмолинской области.

29 апреля 2026 года в Кокшетау состоялась официальная церемония начала строительства нового футбольного стадиона.

Будущая арена рассчитана на 10 тысяч зрителей.

По проекту объект должен соответствовать требованиям четвертой категории УЕФА, предъявляемым к футбольным стадионам.

Стадион планируют построить в формате закрытой арены, где можно будет проводить не только футбольные матчи, но и культурные, общественные мероприятия в течение года.

Какие проекты продолжаются

В 2026 году Integra Construction KZ задействована в проектах разного масштаба и на разных стадиях реализации.

Часть железнодорожных путей уже обновлена, на отдельных магистралях завершены основные этапы укладки полотна. В регионах продолжается строительство мостов, автомобильных дорог и инженерных сооружений.

Параллельно компания участвует в модернизации вокзалов, возведении новых медицинских учреждений, образовательных центров и спортивных объектов.

Сроки сдачи и степень готовности каждого объекта отличаются. Одни проекты уже завершены, другие продолжают строиться и будут вводиться в эксплуатацию по мере окончания работ.