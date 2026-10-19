Открытие V Азиатских Параигр состоялось в Японии
Казахстан представят 150 спортсменов.
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В японской Нагое состоялась торжественная церемония открытия V Азиатских Параигр - одного из крупнейших спортивных событий континента. Официальный старт соревнованиям уже дан, а борьба за медали продлится до 24 октября. Впервые в истории турнира принимающей страной стала Япония.
Ожидается, что Игры соберут около 4000 спортсменов и представителей команд из 45 стран и территорий Азии. В программу соревнований включены 18 видов спорта.
Казахстан представят 150 спортсменов, которые поборются за награды в 12 видах спорта: пара лёгкой атлетике, пара дзюдо, пара плавании, пара пауэрлифтинге, пара таеквондо, пара велоспорте, пара пулевой стрельбе, пара стрельбе из лука, пара настольном теннисе, теннисе на колясках, волейболе сидя и бочча.
Знаменосцами Казахстана на церемонии открытия выбраны бронзовый призёр Паралимпиады-2024 и чемпион Азиатских Параигр Дастан Мукашбеков, а также серебряный призёр чемпионата мира по парадзюдо Аяла Мереке.
Особое место в истории казахстанского параспорта займёт дебют трёх спортсменов с интеллектуальными нарушениями, которые впервые выступят на Азиатских Параиграх в паралёгкой атлетике и паранастольном теннисе. Казахстан станет первой страной Центральной Азии, представленной в соответствующих спортивных классах.
Основные соревнования развернутся на спортивных аренах Нагои и префектуры Айти. Церемонии открытия и закрытия пройдут на стадионе Mizuho Park Athletic Stadium. Игры завершатся 24 октября.
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