Отопительный сезон начался, а ремонт еще идет: как Казахстан подготовился к холодам
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Отопительный сезон уже стартовал в 18 регионах Казахстана. Тепловые сети отремонтированы по плану, но на электростанциях работы еще продолжаются. В Министерстве энергетики рассказали, сколько оборудования успели подготовить к зиме и как обстоят дела с запасами угля.
По данным ведомства, в Туркестанской области и Шымкенте отопление начнут подавать в сроки, установленные местными графиками.
Где завершили ремонт теплосетей
К началу отопительного сезона в Казахстане закончили запланированный капитальный ремонт 377 километров тепловых сетей.
Больше всего работ выполнили в Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай.
На электрических сетях отремонтировали 17,1 тысячи километров линий электропередачи, 444 подстанции и 3 408 распределительных устройств и трансформаторных подстанций.
На электростанциях ремонтная кампания продолжается. Из девяти запланированных к капитальному ремонту энергоблоков готовы восемь, из 55 котлов отремонтированы 47, из 51 турбины завершены работы на 31.
В Минэнерго сообщили, что оборудование, необходимое для прохождения отопительного сезона, находится в работе.
Хватит ли угля на зиму
Отдельно на заседании Республиканского штаба обсудили поставки топлива.
На складах энергетических предприятий находится 5,7 млн тонн угля и 130 тысяч тонн мазута.
Для населения и коммунально-бытового сектора на предстоящий отопительный сезон требуется 7,3 млн тонн угля. К началу сезона было заготовлено 3,5 млн тонн.
Эти показатели относятся к разным категориям потребителей. Запасы электростанций нельзя напрямую сравнивать с объемами угля, который закупают жители и коммунальные организации.
Председатель Комитета государственного энергетического надзора и контроля Ернар Хасенов поручил усилить контроль за поставками топлива, не допускать его дефицита и необоснованного роста цен.
Отдельно поручено ежедневно контролировать работу угольных тупиков, оперативно устранять нарушения на энергообъектах и следить за соблюдением температурного режима в теплосетях.
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