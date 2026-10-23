Отца и сына подозревают в краже 77 лошадей в Акмолинской области
Владельцу уже вернули более 40 голов скота. Пропажу табуна обнаружили ещё в мае.
23 Октября 2026, 02:23
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23 Октября 2026, 02:2323 Октября 2026, 02:23
123Фото: Pixabay.com
В Степногорске двух местных жителей, отца и сына, подозревают в хищении 77 лошадей общей стоимостью более 25 млн тенге.
По данным департамента полиции Акмолинской области, владелец сообщил о пропаже животных в мае. Лошади находились на вольном выпасе на территории одного из сёл Ерейментауского района.
По факту кражи возбудили уголовное дело. В ходе расследования полицейские проверили лиц, ранее судимых за скотокрадство, а также отработали мясные рынки и возможные каналы сбыта похищенных животных.
В результате владельцу удалось вернуть более 40 лошадей. Расследование продолжается.
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