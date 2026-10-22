Озеро надежды: как в Костанае спасают Тарелочку

Природный водоем, расположенный в одном из микрорайонов Костаная, который в народе называют Тарелочкой, имел печальные перспективы. Небольшое озеро округлой формы всегда было в городе и находилось по дороге в аэропорт. 15 лет назад это была заброшенная окраина областного центра, куда почти никто не ездил. Но в 2012 году район начали активно застраивать, и вскоре вырос микрорайон. Тогда и встал вопрос: что делать с озером? Застройщикам оно мешало, появилось предложение- засыпать и построить высотки.

Когда озеро чуть не потеряли из-за застройки

Сейчас в микрорайоне больше 40 многоэтажных домов, общая площадь застройки более 32 гектаров. Жилой массив считался жилым и обитаемым, но самым неблагоустроенным. В нём не было ни приличного парка, ни больших магазинов, но всегда была своя изюминка -природное озеро. Через этот район Костаная всегда проходили талые воды, озеро принимало поток и не давало возможности затопить территорию вокруг.

Но больше десяти лет назад его хотели ликвидировать: сначала осушить, потом засыпать и застроить домами.

"Вовремя вмешались специалисты, которые объяснили, что это плохая идея, потому что озеро природное. Оно образовалось не только за счет притока талых вод с полей, но и из-за мощных подземных источников, их осушить невозможно", - сообщили в департаменте экологии акимата Костанайской области.

Поспешное и неразумное решение по осушению озера не только лишило бы город его «изюминки», но и нарушило экосистему. А жильцы столкнулись бы с серьёзной проблемой: подземные воды могли бы подтопить и подмыть новостройки. После неоднократных консультаций со специалистами озеро оставили. И лишь около пяти лет назад начали активно его благоустраивать.

Заросло, заболотилось и появились комары

С этими, казалось бы, оптимистичными перспективами возникли проблемы. В 2020 году на обустройство территории вокруг озера были выделены почти полмиллиарда тенге. За эти деньги подрядчик обещал не только выстроить парк вокруг озера, но и облагородить водоем. В итоге в окрестностях действительно появилась входная группа, малые архитектурные формы, мосты для пешеходов и велосипедистов, новое освещение и даже пирс. Вот только само озеро так и оставалось заросшим и неухоженным.

Как выяснилось, на его обустройство не хватило средств, поэтому о водоеме забыли еще на несколько лет. За это время озеро заросло тиной и камышом, талые воды часто подмывали и пирс, и тротуары. Жители микрораойна просили акимат спасти озеро. И в 2023 году в отделе ЖКХ акимата Костаная сообщили: выделено 116 млн тенге на работы по углублению дна и очистки озера Тарелочка.

Проект разработал городской отдел ЖКХ, а реализовать его должно было управление природных ресурсов.

"За долгие годы без ухода озеро сильно заросло, заболотилось, появилось много комаров, из-за чего люди и начали массово жаловаться. Согласно технологии, прописанной в проекте, мы сбросим весь объем воды из озера, проведем дноуглубительные работы, а потом паводковые и талые воды вновь его наполнят", - комментировала ситуацию руководитель отдела природоохранных программ управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Кстанайской области Светлана Арсентьева.

Однако и этот проект не был воплощён в жизнь. По словам специалистов отдела природоохранных программ, подрядчик из Кызылорды оказался недобросовестным. Работа не велась, отношения были вынуждены выяснять в суде. В итоге договор был расторгнут, озеро осталось в том же состоянии, пока государственные служащие искали нового подрядчика. В итоге работы по углублению дна и очистке озера новый подрядчик из Каскелена провел лишь в прошлом году.

Сначала лебеди, потом толстолобик и амур

В этом году работы по благоустройству озера начали сдвигаться с точки безысходности.

"Площадь зеркала озера Тарелочка около четырех гектаров. В этом году водоем будет полностью расчищен, а рядом с ним появятся детские площадки и зоны отдыха. Все работы будем вести за счет привлеченных средств", - сообщил в начале года аким Костаная Марат Жундубаев.

И на этот раз обещания не оказались пустыми. В течение всего года облик водоема заметно менялся. Сначала очистили берега, потом убрали тину с поверхности воды. В мае этого года на озеро выпустили двух лебедей-шипунов, которых привезли из питомника с юга страны.

Сейчас птицы стали местной достопримечательностью, на них приезжают посмотреть жители со всех районов областного центра и даже из других городов.

"Для лебедей построили домик на зиму, следит за ними и кормит местная подрядная организация. Жителям запрещено их кормить. Птицы хорошо себя чувствуют", - сообщили в отделе ЖКХ акимата Костаная.

На зиму лебедей перевезут в обустроенное для них место, а весной вернут на озеро. В отделе ЖКХ добавили, что недавно водоём пополнился и другими обитателями - месяц назад в него запустили 1500 особей толстолобика и белого амура.

"Мы завезли их из российского питомника, расположенного в городе Троицк. Завезли по рекомендации управления природоохранных ресурсов. Эти рыбы природные мелиораторы, они прекрасно чистят водоемы", - сообщил Вячеслав Кулешов, руководитель подрядного ТОО.

По словам экологов, оба вида рыб относятся к семейству карповых. Толстолобик, питается фитопланктоном и детритом, отлично профильтровывает мутную воду. Его «напарник»- белый амур поедает жесткую растительность, которая расположена на поверхности озера, в том числе, и камыш. Вместе они могут существенно предотвратить сильное зарастание и цветение водоемов.

"Запуск такой рыбы в Тарелочку - это биологический способ поддержать экологическую систему озера, очистить воду и в целом улучшить состояние природного водоема", - отметил Мейрам Керибаев, руководитель костанайской подрядной компании.

Новые переживания и опасения костанайцев

Однако не успели в озеро выпустить толстолобика и белого амура, как у костанайцев появились новые жалобы. Горожане обеспокоены тем, что власти не запретили рыбалку и мальков могут просто выловить до того, как они впишутся в экосистему.

"Был недавно на Тарелочке. Куча людей с удочками. Почему акимат не контролирует этот момент? Так всех мальков выловят!" "Обратила внимание, что рыбачить стали не только дети, но и взрослые. Переживаю за толстолобика и белого амура" - пишут костанайцы в комментариях в социальных сетях акиму города и другим ведомствам. "Эти виды мальков питаются преимущественно водорослями и камышом. На удочку они идут неохотно. Запретить людям рыбачить мы не можем. Не будет же охрана круглосуточно дежурить. Запустили рыбу в виде эксперимента - позже отчитаемся, как он прошел", - заверил Мейрам Керибаев.

Впереди зима, и озеро Тарелочка замерзнет. У него небольшая глубина, около 3,5 метров, а это значит, что рыба снова под угрозой.

"Чтобы этого не допустить мы поручили подрядчикам регулярно бурить лед на Тарелочке, чтобы создавать естественную аэрацию. Это не только позволит сохранить рыб, но и окажет положительное влияние на состояние водоема, которое будут круглогодично "дышать" воздухом", - отметили в управлении природоохранных ресурсов.

Завезем новых рыб, построим детский центр

Ситуацию с рыбалкой на озере Тарелочка прокомментировал и аким Костаная.

"Что касается рыбалки, мы советовались со специалистами рыбного хозяйства. По их словам, эти виды на удочку не очень идут. Но когда молодь подрастет, желающие смогут рыбачить, опустошить водоем будет невозможно", - сообщил глава областного центра Марат Жундубаев.

Он добавил, что толстолобика и белого амура завозили с целью мелиорации озера, в планах завезти и другие виды рыб. Так что в ближайшем будущем Тарелочка из заброшенного и едва не загубленного водоема должно превратиться в прекрасное место для рыбалки и отдыха.

По мнению главы областного центра, в целом Тарелочка должна стать "жемчужиной Костаная". До конца года в ее окрестностях еще появится детская площадка площадью 1200 квадратных метров. Акимат в этом же районе откроет ещё детский центр, библиотеку и пункт полиции.