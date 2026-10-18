Папу римского Льва XIV выписали из больницы после операции на лёгком

Папа римский Лев XIV покинул римскую клинику «Джемелли» через четыре дня после операции по удалению злокачественной опухоли в лёгком. 71-летний понтифик самостоятельно дошёл до автомобиля и остановился, чтобы пообщаться с собравшимися людьми. В Ватикане сообщили, что в воскресенье папа проведёт традиционную молитву «Ангел Господень» и благословит верующих на площади Святого Петра.

Ранее врачи сообщили о стабильном улучшении его состояния. Операция прошла во вторник и длилась около 90 минут. Хирурги удалили нижнюю долю правого лёгкого. По данным лечащих врачей, результаты анализов крови и рентгена грудной клетки свидетельствуют о положительной динамике. Результаты дополнительных исследований, которые должны показать, распространилось ли заболевание, пока не обнародованы.

Несмотря на выписку, дальнейшие планы понтифика остаются под вопросом. В его графике не запланировано публичных мероприятий до 20 октября. При этом в начале ноября он рассчитывает отправиться в Латинскую Америку, в том числе в Перу, где много лет работал миссионером.