Партия «Әділет» подвела итоги масштабной экологической акции

С 13 по 16 октября активисты проехали через Акмолинскую, Павлодарскую, Абайскую и Восточно-Казахстанскую области, очистив около 1 800 километров территории. За четыре дня они собрали более 150 тонн мусора.

Эстафета прошла в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», реализуемой по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Её цель — не только очистить территории от мусора, но и сформировать бережное отношение к природе и общественным пространствам.

В Восточно-Казахстанской области к эстафете присоединился депутат Курултая Ерлан Сайыр. Он отметил важность подобных инициатив для формирования ответственного отношения к окружающей среде и сохранения исторических памятников.

«Защита природы — это не только обязанность государственных органов или коммунальных служб, но и общее дело всех нас. Поэтому важно начинать формировать экологическую культуру с молодёжи и вовлекать в эту работу всех членов общества. В предвыборной программе партии „Әділет“ также предусмотрены вопросы бережного отношения к природе, защиты окружающей среды и поддержания чистоты населённых пунктов. Такие инициативы помогают воплощать эти принципы в повседневной жизни», — сказал Ерлан Сайыр.

Представители молодёжного крыла партии «Әділет» подчеркнули, что роуд-эстафета объединила молодых людей не только в городах, но и в отдалённых сёлах.

«Наша цель — не просто убрать мусор вдоль дорог, но и сформировать в обществе культуру бережного отношения к природе. На этот раз молодёжь четырёх регионов объединилась ради общей цели: мы очистили около 1 800 километров дорог и собрали более 150 тонн мусора. Такие инициативы позволяют каждому гражданину на деле проявить ответственность за родной край», — отметил исполняющий обязанности председателя молодёжного крыла «Жастар Рухы» Ержан Хамитов.

Помимо уборки территорий, в рамках эстафеты прошли встречи с жителями сёл. Представители партии собирали предложения и обращения граждан, чтобы учитывать их в дальнейшей работе. Также в рамках проекта «Чемпионский дух», направленного на популяризацию здорового образа жизни, организовали спортивные мероприятия.

Особое внимание участники уделили защите историко-культурных памятников. В рамках акции «Нет вандализму!» они очистили территорию заповедника Жидебай в области Абай, а также призвали беречь и сохранять скалу Кемпиртас в Павлодарской области и древний комплекс Акбауыр в Восточно-Казахстанской области.

Отметим, что экологическая повестка входит в число приоритетных направлений предвыборной программы партии «Әділет». Работа в этом направлении охватывает не только вопросы чистоты и благоустройства, но и сохранение природных и исторических объектов, а также формирование экологической культуры среди молодёжи.