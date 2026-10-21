Паводки в Казахстане будут прогнозировать на суперкомпьютере

Прогнозировать паводки и засуху в Казахстане помогут мощности суперкомпьютера Казахского национального университета имени аль-Фараби. На нем запустят гидрологическую модель TALSIM-NG и платформу Delft-FEWS, а еще создадут цифровых двойников рек и водоемов. Такое соглашение университет подписал с Информационно-аналитическим центром водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации.

Документ подписали председатель правления, ректор КазНУ Жансейит Туймебаев и председатель правления НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Кайратгали Хайрулла.

Цель соглашения в том, чтобы развивать национальную систему гидрологических прогнозов и лучше готовить страну к паводкам и засухе. Ученые будут совершенствовать методы прогнозов наводнений и засух, в том числе краткосрочных, среднесрочных и сезонных.

Архив МЧС РК

На реках и водоемах страны проведут совместные полевые исследования. А на мощностях суперкомпьютерного центра Farabi Supercomputer Center будут создавать и развивать цифровых двойников водных объектов. Для совместных научных и инновационных проектов планируют привлекать гранты и донорские деньги.

Архив МЧС РК

Меморандум с министерством

В тот же день министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов и ректор КазНУ подписали меморандум о сотрудничестве. Министерство и университет будут вместе вести научные проекты по охране и использованию водных ресурсов, готовить кадры, организовывать практику и стажировки студентов, обмениваться данными и опытом, проводить тренинги, семинары и научные школы.

Министр побывал в суперкомпьютерном центре, на платформе для стартапов Farabi HUB и в казахстанско-китайской лаборатории дистанционного зондирования. Потом он встретился со студентами и преподавателями.

«Водная безопасность – это проблема не одной отдельной отрасли. Она напрямую связана с развитием страны и качеством жизни граждан. Мы должны одновременно сохранять водные экосистемы, предупреждать чрезвычайные ситуации и выстраивать надежную систему управления на годы вперед. Поэтому подписанные сегодня меморандум и соглашение не просто официальные документы. В них заложены конкретные направления работы. В частности, предусмотрены исследования по очистке и повторному использованию воды, трансграничным водным ресурсам, а также взаимосвязи воды, энергетики, продовольствия и экосистем в условиях засухи», – сказал Нуржан Нуржигитов.

По его словам, студенты, магистранты и докторанты получат реальные возможности.