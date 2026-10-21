Печенье с начинкой из смолы каннабиса: в Астане накрыли наркошоп «Пепе»

В Астане полицейские вместе со Службой государственной охраны ликвидировали интернет-магазин наркотиков «Пепе». Среди его «товаров» нашлось даже печенье с начинкой из смолы каннабиса, полицейские изъяли 238 таких штук. Задержаны пятеро мужчин старше 30 лет.

Всех подозреваемых задержали одновременно, на съемных квартирах. Через «Пепе» в столице был налажен постоянный канал сбыта наркотиков.

Работал магазин как маленькая компания со своими должностями. Организатор руководил делом, фасовщик раскладывал товар по дозам, складмен хранил запасы, а закладчик прятал свертки для покупателей. Торговали круглосуточно.

В ассортименте были наркотики каннабисной группы, марихуана, гашиш, смола каннабиса и другие. Но больше всего полицейских удивило печенье. Каждое весило 100 граммов, то есть всего изъяли почти 24 кг такой «выпечки».

Кроме печенья, при обысках нашли около 12 кг наркотиков. Из них больше 8 кг марихуаны, 1,5 кг гашиша и 2 кг смолы каннабиса.

У подозреваемых изъяли крупные суммы наличных, банковские карты, телефоны, электронные весы, брикеты, приспособления для вакуумной упаковки и фасовки, цветную изоленту и другие улики, которые указывают на сбыт наркотиков.

Начато досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса о незаконном обороте наркотиков. Все пятеро взяты под стражу.