Печенье с начинкой из смолы каннабиса: в Астане накрыли наркошоп «Пепе»
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане полицейские вместе со Службой государственной охраны ликвидировали интернет-магазин наркотиков «Пепе». Среди его «товаров» нашлось даже печенье с начинкой из смолы каннабиса, полицейские изъяли 238 таких штук. Задержаны пятеро мужчин старше 30 лет.
Всех подозреваемых задержали одновременно, на съемных квартирах. Через «Пепе» в столице был налажен постоянный канал сбыта наркотиков.
Работал магазин как маленькая компания со своими должностями. Организатор руководил делом, фасовщик раскладывал товар по дозам, складмен хранил запасы, а закладчик прятал свертки для покупателей. Торговали круглосуточно.
В ассортименте были наркотики каннабисной группы, марихуана, гашиш, смола каннабиса и другие. Но больше всего полицейских удивило печенье. Каждое весило 100 граммов, то есть всего изъяли почти 24 кг такой «выпечки».
Кроме печенья, при обысках нашли около 12 кг наркотиков. Из них больше 8 кг марихуаны, 1,5 кг гашиша и 2 кг смолы каннабиса.
У подозреваемых изъяли крупные суммы наличных, банковские карты, телефоны, электронные весы, брикеты, приспособления для вакуумной упаковки и фасовки, цветную изоленту и другие улики, которые указывают на сбыт наркотиков.
Начато досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса о незаконном обороте наркотиков. Все пятеро взяты под стражу.
«МВД продолжит целенаправленную работу, уделяя особое внимание ликвидации наркошопов и перекрытию каналов поставки наркотиков», – сказал начальник управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.
Самое читаемое
- В Астане изменили схемы движения 12 автобусных маршрутов
- В Шымкенте будут перерабатывать до 10 тысяч тонн старых шин в год
- В область Абай стянули полицейских из других регионов
- Глава государства обсудил с председателем CNMC строительство медеплавильного завода в области Абай
- Какой будет зима в Казахстане: синоптики представили предварительный прогноз