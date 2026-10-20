Пекарня загорелась в области Жетысу: один человек получил ожоги

В Талдыкоргане на улице Желтоқсан произошло возгорание кровли пекарни.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и в кратчайшие сроки ликвидировали пожар на площади 78 квадратных метров.

В результате происшествия пекарь 1986 года рождения получил лёгкий ожог руки. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.