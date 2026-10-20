Пекарня загорелась в области Жетысу: один человек получил ожоги
Причина пожара устанавливается.
20 Октября 2026, 02:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
20 Октября 2026, 02:0520 Октября 2026, 02:05
166Фото: Pixabay.com
В Талдыкоргане на улице Желтоқсан произошло возгорание кровли пекарни.
Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и в кратчайшие сроки ликвидировали пожар на площади 78 квадратных метров.
В результате происшествия пекарь 1986 года рождения получил лёгкий ожог руки. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Самое читаемое
- Выплаты ко Дню Республики: кто и сколько получит в Казахстане
- Плотину «Албарбогет» в Костанайской области проверяют на безопасность
- Город в городе: какие «подарки» преподнесут регионы Казахстана новому району Семея
- Пожар охватил торговые объекты в Алматинской области
- В Астане до конца года откроют движение еще на 15 км дорог