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Пекарня загорелась в области Жетысу: один человек получил ожоги

Причина пожара устанавливается.

20 Октября 2026, 02:05
АВТОР
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Pixabay.com 20 Октября 2026, 02:05
20 Октября 2026, 02:05
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Фото: Pixabay.com

В Талдыкоргане на улице Желтоқсан произошло возгорание кровли пекарни.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и в кратчайшие сроки ликвидировали пожар на площади 78 квадратных метров.

В результате происшествия пекарь 1986 года рождения получил лёгкий ожог руки. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

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