Пекин стремительно стареет: к 2035 году каждый третий житель будет старше 60 лет
19 Октября 2026, 13:20
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19 Октября 2026, 13:2019 Октября 2026, 13:20
130Фото: freepik.com
К 2035 году Пекин может стать «сверхстареющим» городом: доля жителей старше 60 лет достигнет трети населения. Об этом сообщает Beijing Daily.
На конец прошлого года в китайской столице проживали 5,29 млн человек этой возрастной категории — почти четверть населения города.
Власти Пекина расширяют поддержку пожилых людей, в том числе повышают базовые пенсионные выплаты.
Население Китая сокращается с 2022 года, а его старение ускоряется.
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