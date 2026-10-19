Пекин стремительно стареет: к 2035 году каждый третий житель будет старше 60 лет

К 2035 году Пекин может стать «сверхстареющим» городом: доля жителей старше 60 лет достигнет трети населения. Об этом сообщает Beijing Daily.

На конец прошлого года в китайской столице проживали 5,29 млн человек этой возрастной категории — почти четверть населения города.

Власти Пекина расширяют поддержку пожилых людей, в том числе повышают базовые пенсионные выплаты.

Население Китая сокращается с 2022 года, а его старение ускоряется.