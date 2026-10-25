Пенсионные аннуитеты в Казахстане: кто может получать выплаты с 50 лет

За восемь месяцев 2026 года страховые выплаты по пенсионным аннуитетам в Казахстане составили 81,5 млрд тенге, а объём страховых премий достиг 624,7 млрд тенге. В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, кто может воспользоваться этим механизмом и на каких условиях.

Пенсионный аннуитет позволяет перевести пенсионные накопления в страховую компанию, которая взамен обязуется выплачивать деньги пожизненно. Выплаты продолжаются даже в том случае, если их общая сумма превысит первоначально переведённые накопления. В 2026 году заключить договор немедленного пенсионного аннуитета могут мужчины с 55 лет и женщины с 53 лет. Если за гражданина обязательные профессиональные пенсионные взносы уплачивались не менее 60 месяцев, оформить такой договор можно с 50 лет при достаточности накоплений.

Для отложенного пенсионного аннуитета установлен минимальный возраст 45 лет, а при наличии профессиональных пенсионных взносов в течение не менее 60 месяцев — 40 лет. При этом выплаты начнутся позднее, в соответствии с законодательством и условиями договора. Размер необходимых накоплений рассчитывается индивидуально и зависит от возраста человека и параметров будущих выплат. Согласно установленным требованиям, страховые выплаты ежегодно индексируются не менее чем на 8%.

Договор также может предусматривать гарантированный период выплат. Если застрахованный человек умирает до его окончания, выплаты продолжат получать наследники на условиях договора. При этом пенсионный аннуитет не означает автоматического назначения государственной пенсии. Право на неё определяется отдельно по установленным законом условиям. Получение страховых выплат не препятствует продолжению трудовой деятельности.

В Минтруда рекомендуют перед заключением договора сравнить предложения разных страховых компаний, изучить условия индексации и гарантированного периода, а также оценить размер будущих выплат. Для предварительного расчёта можно воспользоваться пенсионным калькулятором на сайте enpf.kz.