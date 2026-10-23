Перед Днём Республики в Казахстане объявили штормовое предупреждение

24 октября в ряде регионов Казахстана ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о снеге, гололёде, тумане, сильном ветре и пыльных бурях. В нескольких областях также сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность, передаёт BAQ.KZ.

В Астане и Акмолинской области ночью ожидаются осадки в виде снега, гололёд и туман. Водителям следует учитывать возможное ухудшение видимости и скользкие участки дорог.

В Алматы, особенно в районе Иле-Алатау, местами прогнозируют сильный снег, туман и усиление ветра до 18–23 м/с. В Алматинской области ветер такой же силы ожидается на востоке и в горных районах. Ночью температура местами опустится до 1–6 градусов мороза.

В Восточно-Казахстанской области и области Абай ожидаются снег, метель, гололёд и туман. Ветер местами усилится до 15–20 м/с. В Павлодарской области также прогнозируют ночные осадки в виде снега, гололёд и туман.

В Карагандинской области ночью ожидается снег, на востоке – гололёд, туман и метель. На западе региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жетысуской области ветер усилится до 15–20 м/с, в районе Алакольских озёр – до 23–28 м/с, временами возможны порывы до 30 м/с и более. В горных районах ожидаются сильный снег и туман. Ночью прогнозируется 2–7 градусов мороза.

На западе и юге страны основную опасность представляют сильный ветер, пыльные бури и риск возникновения пожаров.

В Западно-Казахстанской и Атырауской областях ветер усилится до 15–20 м/с. В Мангистауской и Кызылординской областях ожидаются пыльные бури. В отдельных районах этих регионов сохраняется высокая или чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области 23–24 октября также прогнозируют высокую и чрезвычайную пожарную опасность.

В Туркестанской и Жамбылской областях ожидается ветер 15–20 м/с, с порывами до 23–28 м/с. В горных районах возможен туман. На юге ночью температура местами опустится до 2–3 градусов мороза.

В Костанайской, Северо-Казахстанской и области Ұлытау ожидается туман, преимущественно ночью и утром. В Северо-Казахстанской области ветер днём усилится до 15–20 м/с.

В условиях снегопада, гололёда и сильного ветра водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и скоростной режим, а при поездках через горные районы учитывать возможное ухудшение дорожных условий.