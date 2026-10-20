Переезд за границу не повод лишать пенсии: Конституционный Суд разъяснил права казахстанцев

Казахстанцам не могут прекращать выплату пенсии только потому, что они переехали жить за границу. Конституционный Суд разъяснил это правило, а прокуратура уже добилась восстановления прав пенсионера, которому перестали перечислять деньги после выезда из страны, передает BAQ.KZ.

Речь идет о нормативном постановлении Конституционного Суда № 79-НП от 18 мая 2026 года. Согласно правовой позиции суда, проживание за пределами Казахстана само по себе не может служить основанием для отказа в назначении или прекращения пенсионных выплат по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты.

При этом сохраняется обязательное условие. Человек должен соответствовать требованиям, установленным законодательством для получения пенсии.

Пенсию прекратили из-за переезда

Один из таких случаев выявили в области Жетісу.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, гражданину Казахстана прекратили пенсионные выплаты исключительно из-за того, что он переехал на постоянное место жительства за рубеж.

После вмешательства прокуратуры его права полностью восстановили.

Еще одно дело рассматривали в Восточно-Казахстанской области. 18 июня 2026 года судебная коллегия по административным делам областного суда удовлетворила иск заявителя по вопросу пенсионного обеспечения, связанному с указанным постановлением Конституционного Суда.

Судебное решение направили на исполнение в подразделение Центра пенсионных выплат. Прокуратура направила в корпорацию «Правительство для граждан» разъяснение правовой позиции Конституционного Суда.

Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Что это означает для пенсионеров

Сам факт переезда на постоянное место жительства в другую страну не должен автоматически лишать гражданина Казахстана права на пенсионные выплаты по возрасту и государственную базовую пенсию.

При рассмотрении вопроса о назначении или прекращении выплат должны учитываться установленные законом условия, а не только место проживания человека.

При этом постановление Конституционного Суда не означает, что пенсия полагается любому человеку, проживающему за границей. Право на выплаты зависит от соблюдения требований законодательства.

Права 917 казахстанцев восстановили за девять месяцев

Прокуратура сообщила и об общих результатах исполнения правовых позиций Конституционного Суда.

За девять месяцев 2026 года после принятых мер восстановлены права 917 граждан.

Органы прокуратуры внесли 130 актов прокурорского надзора и реагирования. Гражданам возместили 1 883 045 теңге.

Еще 18 человек восстановили на службе после увольнения за отсутствие на работе более трех часов.

В Генпрокуратуре отмечают, что работа по исполнению постановлений Конституционного Суда направлена на устранение нарушений законодательства и восстановление прав граждан.