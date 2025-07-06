Формирование размещено на базе ТОО "Гермес Агро". В распоряжении добровольцев — пожарная автоцистерна АЦ-8-40, мотопомпа, воздуходувы, ранцевые опрыскиватели, защитная экипировка. Созданы необходимые условия: отапливаемый гараж, бытовые помещения, автономное водоснабжение, передает BAQ.KZ.

Наличие связи обеспечит быструю координацию с оперативными службами. Пост обслуживает пять сел Городецкого сельского округа, что позволит значительно сократить время реагирования и минимизировать последствия пожаров.