Первое добровольное противопожарное формирование открыли в СКО
Добровольное противопожарное формирование оснащено современной связью.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Формирование размещено на базе ТОО "Гермес Агро". В распоряжении добровольцев — пожарная автоцистерна АЦ-8-40, мотопомпа, воздуходувы, ранцевые опрыскиватели, защитная экипировка. Созданы необходимые условия: отапливаемый гараж, бытовые помещения, автономное водоснабжение, передает BAQ.KZ.
Наличие связи обеспечит быструю координацию с оперативными службами. Пост обслуживает пять сел Городецкого сельского округа, что позволит значительно сократить время реагирования и минимизировать последствия пожаров.
"Программа "Ауыл құтқарушылары" — это реальный шаг к укреплению противопожарной безопасности в глубинке. Мы создаем условия, при которых помощь приходит быстро и профессионально, даже в самых удалённых аулах", — отметил вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Батырбек Абдышев.