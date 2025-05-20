Глава государства подписал Указ о присвоении Байбосынову Кайрату Аукеновичу звания "Қазақстанның Еңбек Ері". Президент отметил, что государство и впредь будет оказывать всестороннюю поддержку деятелям культуры, передает BAQ.KZ.

"Сегодня выдающемуся казахскому певцу Кайрату Байбосынову будет присвоено звание "Қазақстанның Еңбек Ері". Народное искусство отражает духовный мир нашего народа, поэтому оно всегда должно занимать достойное место в нашей жизни. Это звание является свидетельством неоценимого вклада прославленного певца и глубокого уважения к культурному наследию", - подытожил Касым-Жомарт Токаев.