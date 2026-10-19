Pinduoduo и разработчик Claude выплатили Казахстану 8 млрд теңге налогов

Китайская торговая площадка Pinduoduo и американская компания Anthropic, разработавшая ИИ-ассистента Claude, перечислили в бюджет Казахстана в общей сложности 8 млрд теңге. Выплаты последовали после налогового администрирования и камерального контроля, сообщили в Комитете государственных доходов.

Наибольшую сумму перечислила Pinduoduo. По данным КГД, компания уплатила 6,8 млрд теңге, или около 15,1 млн долларов.

Anthropic перечислила еще 1,2 млрд теңге, что составляет примерно 2,6 млн долларов. Деньги поступили за предыдущие налоговые периоды после того, как компания исполнила уведомления, направленные по итогам камерального контроля.

При этом не все иностранные платформы выполнили требования казахстанских налоговых органов.

Farfetch заблокировали в Казахстане

Комитет государственных доходов сообщил об ограничении доступа к международной торговой площадке Farfetch, через которую продают одежду, обувь и аксессуары известных брендов.

Уведомление по итогам камерального контроля направили оператору платформы, зарегистрированному в Великобритании. Поскольку требования не были выполнены, доступ к Farfetch на территории Казахстана ограничили.

В КГД пояснили, что законодательство позволяет ограничивать доступ к интернет-ресурсам иностранных компаний, которые работают с казахстанскими пользователями, но не исполняют налоговые обязательства.

Такие меры, по данным ведомства, распространяются на все зарубежные интернет-платформы, подпадающие под соответствующие требования законодательства.