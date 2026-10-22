«Писающий мальчик» стал казахом в Бельгии

Знаменитую скульптуру «Писающий мальчик» в Брюсселе одели в казахский национальный костюм в честь Дня Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщили в Посольстве Казахстана в Бельгии.

«В честь Дня Республики Казахстан знаменитый Маннекен Пис облачился в казахский национальный костюм! Это яркий символ дружбы и культурных связей между Казахстаном и Бельгией», — говорится в сообщении диппредставительства.

Фото: Instagram/@kazakhstaninbrussels

Увидеть знаменитую скульптуру в казахском национальном наряде жители и гости Брюсселя могли 21 октября до 18:00.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Embassy of Kazakhstan in Brussels (@kazakhstaninbrussels)

Отметим, что «Писающий мальчик» (Маннекен Пис) — одна из главных достопримечательностей Брюсселя. Скульптуру традиционно переодевают в национальные костюмы разных стран по случаю праздников и памятных событий.