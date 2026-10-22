«Писающий мальчик» стал казахом в Бельгии
22 Октября 2026, 16:33
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22 Октября 2026, 16:3322 Октября 2026, 16:33
155Фото: Instagram/@kazakhstaninbrussels
Знаменитую скульптуру «Писающий мальчик» в Брюсселе одели в казахский национальный костюм в честь Дня Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщили в Посольстве Казахстана в Бельгии.
«В честь Дня Республики Казахстан знаменитый Маннекен Пис облачился в казахский национальный костюм! Это яркий символ дружбы и культурных связей между Казахстаном и Бельгией», — говорится в сообщении диппредставительства.
Увидеть знаменитую скульптуру в казахском национальном наряде жители и гости Брюсселя могли 21 октября до 18:00.
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Отметим, что «Писающий мальчик» (Маннекен Пис) — одна из главных достопримечательностей Брюсселя. Скульптуру традиционно переодевают в национальные костюмы разных стран по случаю праздников и памятных событий.
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