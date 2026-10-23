Металлург из Улытау стал Қазақстанның Еңбек Ері

Абдрашит Доспанов удостоен высшей степени отличия за выдающиеся заслуги в производственной деятельности.

23 Октября 2026, 08:05
АВТОР
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Akorda.kz 23 Октября 2026, 08:05
23 Октября 2026, 08:05
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Фото: Akorda.kz

Указом Главы государства плавильщику Жезказганского медеплавильного завода ТОО «Kazakhmys Smelting» Абдрашиту Койшибековичу Доспанову присвоено звание «Қазақстанның Еңбек Ері», сообщает Акорда.

За выдающиеся заслуги в производственной деятельности Доспанову вручат знак особого отличия — Золотую звезду, а также орден «Отан».

Звание «Қазақстанның Еңбек Ері» является высшей степенью отличия в Казахстане.
 
 

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