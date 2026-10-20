Плохая видимость и скользкие дороги: водителей предупреждают об опасных условиях

Сегодня в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, а также в области Абай прогнозируются осадки в виде дождя со снегом и снега.

На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия, что может осложнить дорожную обстановку.

В ҚазАвтоЖол призывают водителей быть особенно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом погодных условий и состояния дорожного покрытия, а также избегать резких маневров.