Плохая видимость и скользкие дороги: водителей предупреждают об опасных условиях
20 Октября 2026, 09:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
20 Октября 2026, 09:1020 Октября 2026, 09:10
173Фото: BAQ.KZ
Сегодня в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, а также в области Абай прогнозируются осадки в виде дождя со снегом и снега.
На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия, что может осложнить дорожную обстановку.
В ҚазАвтоЖол призывают водителей быть особенно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом погодных условий и состояния дорожного покрытия, а также избегать резких маневров.
Самое читаемое
- Выплаты ко Дню Республики: кто и сколько получит в Казахстане
- Город в городе: какие «подарки» преподнесут регионы Казахстана новому району Семея
- Строительство дополнительного выезда на Самарское шоссе завершается в ВКО
- Какие пособия будут зависеть от доходов семьи с 2027 года
- Пожар охватил торговые объекты в Алматинской области