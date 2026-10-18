Плотину «Албарбогет» в Костанайской области проверяют на безопасность

В рамках рабочей поездки в Костанайскую область министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел совещание с участием специалистов Тобол-Торгайской бассейновой инспекции и местного филиала РГП «Казводхоз».

В ходе совещания были рассмотрены вопросы, поднятые на встрече с жителями региона. Отдельное внимание было уделено борьбе с «черным рынком воды».

«С момента создания нашего министерства проделана большая работа для обеспечения эффективной деятельности бассейновых инспекций. Увеличен штат, открыты отделения во всех областных центрах. Принят новый Водный кодекс, предусматривающий расширение функций инспекторов, также налажено взаимодействие с правоохранительными органами. Поэтому необходимо обеспечить пристальный контроль за водными ресурсами региона, а обращения граждан должны рассматриваться оперативно», — отметил министр водных ресурсов и ирригации.

По итогам совещания были даны конкретные поручения руководителям Тобол-Торгайской бассейновой водной инспекции, РГП «Казводхоз», ответственных комитетов и департаментов Министерства водных ресурсов и ирригации.

Нуржан Нуржигитов также посетил Костанайский филиал РГП «Казводхоз», где осмотрел рабочие помещения и побеседовал с сотрудниками предприятия.

Далее министр ознакомился с работой плотины «Албарбогет» в Джангельдинском районе. Напомним, что в текущем году была выполнена реконструкция объекта. Проект направлен на защиту близлежащих населенных пунктов от подтоплений и обеспечение животноводства кормовой базой.

В настоящее время проводится многофакторное обследование плотины «Албарбогет», по итогам которого планируется разработка декларации безопасности сооружения.

В сельском округе Ашутасты Нуржан Нуржигитов ознакомился с работой Ашутастинского водохранилища. Объект объемом 5 млн кубометров обеспечивает водой город Аркалык. В следующем году планируется проведение многофакторного обследования водохранилища.