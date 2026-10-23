Почему 25 октября стало исторической датой для Казахстана

25 октября в Казахстане отмечают День Республики. История этого праздника связана с принятием в 1990 году Верховным Советом Казахской ССР Декларации о государственном суверенитете. Документ закрепил территориальную целостность Казахстана, самостоятельность государственной власти, право на проведение собственной внутренней и внешней политики, а также провозгласил приоритет республиканского законодательства. Именно эта декларация заложила правовую основу для становления Казахстана как независимого государства и предшествовала принятию 16 декабря 1991 года Закона о государственной независимости. В преддверии праздника корреспондент BAQ.KZ вспомнил историю Дня Республики и узнал у политолога Талгата Калиева, какое значение эта дата имеет для страны.

Политолог отметил, что принятая в 1990 году Декларация о государственном суверенитете заложила основы национального законодательства, имеющего приоритет над советскими законами, и стала одной из предпосылок независимости Казахстана. По его словам, документ был принят более чем за год до распада Советского Союза.

«Это чрезвычайно важный документ. Он закрепил приоритет национального, то есть республиканского, законодательства над советскими законами. По сути, это стало первым проявлением независимости. Находясь в составе Советского Союза, Казахстан не имел самостоятельной внешней политики, а право на создание собственных вооруженных сил было ограничено. Руководство республики назначалось по решению Москвы», – отметил Талгат Калиев.

Говоря о политической обстановке того времени, эксперт также вспомнил декабрьские события 1986 года. По его мнению, принятая спустя четыре года Декларация о государственном суверенитете стала важным документом, определившим дальнейший путь развития страны.

«Историческое значение этого акта трудно переоценить. Это большое историческое событие. И сегодня мы отмечаем именно этот праздник», – подчеркнул политолог.

Какое значение День Республики имеет для общества

День Республики продолжали отмечать и после обретения Казахстаном независимости. В 1995 году 25 октября было объявлено национальным праздником. Однако в 2001 году его статус изменили, переведя в категорию государственных праздников. В 2009 году День Республики исключили из праздничного календаря, после чего на протяжении многих лет эта дата официально не отмечалась.

В тот период в обществе продолжались дискуссии об историческом значении 25 октября. При этом Декларация о государственном суверенитете сохранила свою значимость как важный политико–правовой документ в истории становления казахстанской государственности.

В 2022 году Дню Республики вернули статус национального праздника. С соответствующей инициативой Президент Касым–Жомарт Токаев выступил в июне того же года на заседании Национального курултая в Улытау. А 29 сентября были приняты необходимые законодательные изменения.

С тех пор 25 октября вновь отмечается как национальный праздник Казахстана. Эта дата не только напоминает о первых шагах страны к суверенитету, но и дает возможность обратиться к истории становления государственности, укрепить национальную идентичность и рассказать молодому поколению о пути Казахстана к независимости.

По мнению Талгата Калиева, государственные праздники позволяют гражданам по–новому взглянуть на историю своей страны и осознать ценность достигнутого.

«Праздники важны для каждого гражданина. Они помогают нам ценить то, что мы имеем. В повседневной жизни мы настолько привыкаем ко многим вещам, что порой перестаем замечать их значимость. А такие праздники дают возможность оглянуться назад, вспомнить, как формировалась наша страна и с чего все начиналось», – сказал политолог.

Как отметил эксперт, День Республики также служит хорошим поводом для разговора с подрастающим поколением об истории Казахстана. Родители могут рассказать детям о становлении государства, объяснить значение ключевых исторических событий и вместе осмыслить путь, который прошла страна.

Чем День Республики отличается от Дня независимости

По словам Талгата Калиева, разницу между двумя праздниками можно понять, обратившись к хронологии исторических событий. Они связаны с разными этапами становления Казахстана и каждый из них имеет собственное историческое значение.

День Республики символизирует важный шаг Казахстана к государственному суверенитету, тогда как День независимости, отмечаемый 16 декабря, связан с юридическим оформлением страны как самостоятельного государства. Эти две даты отражают последовательные этапы становления независимого Казахстана.