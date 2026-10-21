Почему на границе с Узбекистаном сохраняются пробки, объяснил министр

На границе Казахстана с Узбекистаном сохраняются многокилометровые очереди, хотя за последние три года на модернизацию пунктов пропуска на этом направлении направили около 59 млрд тенге, заявил депутат Курултая Александр Данилов. Министр финансов Мади Такиев связал сохраняющуюся нагрузку с ростом пассажирского и грузового потоков, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Данилова, в пиковые периоды пункты пропуска работают на пределе технических возможностей. Всего за три года Казахстан направил на модернизацию пограничных пунктов 118 млрд тенге. Около половины этой суммы пришлось на границу с Узбекистаном.

Депутат спросил, почему вложения пока не позволили устранить очереди и какие дополнительные меры принимаются для увеличения пропускной способности.

Почему сохраняются очереди

Такиев сообщил, что за последние два года в Казахстане модернизировали девять пунктов пропуска. Однако одновременно увеличивается количество пересекающих границу пассажиров и транспорта.

«Несмотря на то, что мы модернизируем пункты пропуска, пассажиропоток и объем грузовых перевозок продолжают расти. Только по итогам девяти месяцев границу пересекли 650 тысяч автотранспортных средств. Это почти на 20% больше, чем в прошлом году», – сообщил министр.

Для сокращения очередей Минфин также увеличивает продолжительность работы таможенной службы.

«Мы увеличиваем пропускную способность не только за счет строительства и модернизации пунктов пропуска, но и путем увеличения продолжительности их работы. В частности, таможенная служба переходит на круглосуточный режим работы с организацией трехсменного графика», – отметил Такиев.

Что изменится на пункте «Жібек жолы»

Работы на десятом пункте пропуска – «Жібек жолы» на границе с Узбекистаном – планируют завершить в октябре.

По словам министра, его модернизация финансируется за счёт спонсорских, а не бюджетных средств. После завершения работ пропускная способность должна достигнуть 70 тысяч человек и 200 автобусов в сутки.