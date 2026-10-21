Почему одних субботников недостаточно: в Астане обсудили будущее «Таза Қазақстан»

Чистые улицы начинаются не с работы коммунальных служб, а с привычек самих жителей. Почему важно учить детей бережному отношению к природе, как бороться с загрязнением общественных мест и чему Казахстан может научиться у других стран – эти вопросы обсудили в Астане на заседании дискуссионной площадки «Санаткер ұлт», организованной газетой «Egemen Qazaqstan», передаёт BAQ.KZ.

Третья встреча прошла в Национальной академической библиотеке под названием «Сана тазармай – қала мен дала тазармайды» – «Не очистив сознание, не очистить город и степь».

В обсуждении приняли участие депутаты, экологи, историки, журналисты и общественные деятели. Главной темой стала общенациональная инициатива «Таза Қазақстан» и то, как превратить заботу об окружающей среде в повседневную привычку казахстанцев.

Чистота начинается не с субботника

Модератор встречи, советник Президента Бауыржан Омаров отметил, что «Таза Қазақстан» уже давно вышла за пределы обычных экологических акций.

Запущенная по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева общенациональная акция «Таза Қазақстан» давно переросла рамки обычного субботника. Это масштабная практическая реформа общественного сознания, – сказал он.

Участники встречи подчеркнули, что поддерживать порядок необходимо не только дома, но и во дворах, парках, на улицах и в других общественных местах.

Депутат Курултая Серик Егизбаев обратил внимание на роль воспитания. По его словам, ребёнок должен с ранних лет видеть, как взрослые заботятся об окружающей среде.

Абай в «Словах назидания» писал, что человек не рождается разумным. Он познает разницу между добром и злом только через опыт – слушая, созерцая, пробуя на ощупь и на вкус. Фундамент нации закладывается через воспитание в семье и через те примеры, которые ребенок видит в окружающем его обществе. Дети должны с малых лет видеть пример взрослых и впитывать в свое сознание, что нельзя бросать мусор на улице или ломать деревья, – отметил депутат.

Он добавил, что одних законов и штрафов недостаточно. Важно, чтобы человек сам понимал последствия своих поступков и не допускал загрязнения окружающей среды.

Почему важно беречь не только природу, но и ресурсы

Президент Клуба главных редакторов Бибигуль Жексенбай подняла тему осознанного потребления. По её словам, бережное отношение к воде, продуктам и другим ресурсам – такой же показатель экологической культуры, как чистота на улицах.

Уверена, что бережливость рождается из ответственности: не лить воду попусту, брать еду в меру, ценить природные ресурсы – это те качества, что показывают зрелость общества. За каждой вещью стоит человеческий труд. За каждый ресурс есть свой спрос, – сказала она.

Жексенбай также обратила внимание на зарубежный опыт.

В Японии школьники самостоятельно убирают классы, привыкая с детства уважать чужой труд. В Норвегии действует система возврата денег за сданные бутылки, а в Сингапуре экологическое воспитание сочетается со строгим контролем за соблюдением чистоты.

По мнению участников встречи, подобные подходы показывают, что экологическая культура формируется не за один день, а через воспитание, повседневные привычки и ответственность.

В Астане детей будут учить экокультуре через игры и видеоролики

О практических шагах рассказал генеральный директор ТОО «Астана Тазалық» Альберт Есалиев.

Сегодня на предприятии работают более тысячи человек, а для уборки столицы используется свыше 400 единиц специальной техники. Сотрудники круглосуточно очищают улицы, площади и дороги, участвуют в субботниках и экологических акциях.

Однако, по словам Есалиева, гораздо сложнее не убирать растущий город, а менять отношение жителей к чистоте.

Для этого предприятие заключило соглашение о сотрудничестве со столичным управлением образования.

В ближайшее время сотрудники «Астана Тазалық» планируют посещать детские сады и вместе с воспитанниками снимать социальные ролики. Через игровые сюжеты детям будут объяснять, почему нельзя мусорить, как правильно сортировать отходы и почему важно уважать труд коммунальных работников.

Есалиев привёл в пример японских болельщиков, которые во время чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре убирали мусор на трибунах после матчей.

Значение таких поступков огромно. Люди не рассматривали чистоту как чью-то чужую обязанность, а приняли ее как часть собственной культуры, – подчеркнул он.

Чистый город – общая ответственность

Отдельно участники встречи обсудили проблему пищевых отходов. По их мнению, большое количество выбрасываемых продуктов свидетельствует о необходимости развивать культуру разумного потребления.

Собравшиеся сошлись во мнении, что даже самая эффективная работа коммунальных служб не решит проблему загрязнения, если жители продолжат оставлять мусор в общественных местах.

Поэтому дальнейшее развитие «Таза Қазақстан», как отметили участники дискуссии, должно быть связано не только с уборкой территорий и озеленением, но и с изменением повседневных привычек граждан – от экономии воды и продуктов до бережного отношения к общему городскому пространству.