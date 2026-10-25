Почему рост экономики не ощущается сразу, объяснил политолог

Политолог Андрей Чеботарев разобрал показатели развития Казахстана, которые Президент Касым-Жомарт Токаев назвал 23 октября в Акорде. Свой разбор он опубликовал в телеграм-канале FINANCE.kz и постарался оценить цифры спокойно, без лишнего шума.

Экономика страны с 2019 года выросла примерно на 30%. Автор пересчитал этот результат по годам и сравнил его с другими странами.

Рост в пересчёте на каждый год

В среднем экономика прибавляла около 4,5% в год. Для развивающейся страны политолог считает такой темп весьма достойным. При сравнении с соседями он советует учитывать, что стартовая база у всех была очень разной.

ВВП на душу населения впервые превысил 15 тысяч долларов. Чеботарев уточняет, что речь идёт о номинальном показателе.

Реальную покупательную силу точнее отражает расчёт по паритету. Как пишет автор, «по паритету, где считают реальную покупательную силу, мы в районе $35–40 тыс.».

Средняя продолжительность жизни в Казахстане приблизилась к 76 годам. По данным Всемирного банка, это лучший результат в регионе.

От сборки к полному циклу

В стране выпускают рельсы, шпалы, вагоны и электровозы. Автозаводы ежегодно дают свыше 150 тысяч легковых и грузовых машин.

Чеботарев обращает внимание на путь, который прошла отрасль. «Причем мы прошли длинный путь от минимальной локализации до полного цикла производства и мелкоузловой сборки», отмечает политолог. По его оценке, страна всё больше зарабатывает на переработке и производстве.

Квадратные метры на человека

За год в Казахстане ввели более 20 млн кв. м жилья, и это рекорд. Автор пересчитал объёмы строительства на одного жителя и сравнил их с другими странами.

В Казахстане на каждого человека в год строят около одного квадратного метра. У России этот показатель составляет примерно 0,6 кв. м, у Узбекистана он ещё ниже.

В странах Евросоюза и в США, по подсчётам политолога, на человека приходится меньше половины квадратного метра в год. Отрыв Казахстана от крупных экономик здесь особенно заметен.

Одновременно в стране открыли более 2,8 тысячи детских садов и школ. На образовательные гранты направили свыше 1,5 трлн тенге. По программе «Нацфонд – детям» на счета детей перечислили 2,5 млрд долларов.

Почему эффект виден не сразу

Чеботарев признаёт, что люди хотят жить лучше уже сегодня. «Но экономики так устроены, что это невозможно», пишет он. Даже крупное золотое месторождение, найденное завтра, по его словам, мгновенного результата не принесёт.

Оценивать перемены политолог предлагает на длинной дистанции. Он советует сравнить нынешнюю жизнь с тем, как люди жили два, пять и десять лет назад. При таком сравнении разница, по мнению автора, видна очень отчётливо.