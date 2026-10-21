Почти 30 тысяч казахстанцев с инвалидностью обратились за работой: сколько смогли трудоустроиться?

С начала 2026 года почти 30 тысяч казахстанцев с инвалидностью обратились в карьерные центры за помощью в поиске работы. При содействии государства трудоустроились 10,8 тысячи человек, но постоянные рабочие места получили 5,1 тысячи.

По данным ведомства, на 1 октября за помощью в трудоустройстве обратились 29,5 тысячи человек с инвалидностью. Из них 18,2 тысячи были привлечены к активным мерам содействия занятости.

Всего работу при поддержке государства получили 10,8 тысячи человек. Из них 5,1 тысячи трудоустроились на постоянные рабочие места, еще 5,4 тысячи на субсидируемые государством.

В частности, 4264 человека направили на общественные работы, 367 на социальные рабочие места, 495 на молодежную практику. Еще 499 человек получили работу по проекту «Серебряный возраст».

Рабочие места по квоте. Сколько их занято?

В Казахстане работодатели, у которых трудятся не менее 50 человек, должны выделять для людей с инвалидностью от 2 до 4% рабочих мест. При расчете квоты не учитываются места с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда.

На 2026 год установлена квота на трудоустройство 16 706 человек с инвалидностью. По итогам второго квартала работу в ее рамках получили около 6,2 тысячи человек.

Для сравнения, за весь 2025 год по квоте трудоустроили 8,1 тысячи человек. Это 48% от предусмотренных 16 719 рабочих мест.

Специальных рабочих мест создали 47

Для людей с инвалидностью предусмотрено создание рабочих мест с учетом их индивидуальных потребностей.

По состоянию на 1 октября в Казахстане создали 47 таких мест. Из них 25 предназначены для людей с нарушениями слуха, 12 для людей с нарушениями зрения и 10 для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Работодателям, создающим специальные рабочие места, государство субсидирует заработную плату трудоустроенных сотрудников с инвалидностью.

На 1 октября такие субсидии выплачены в отношении 235 работников. Из них 19 человек трудоустроились в 2026 году, 105 в 2025-м и 111 в 2024-м.

Обучение и гранты на собственное дело

Государственные меры поддержки не ограничиваются поиском вакансий. Люди с инвалидностью могут пройти профессиональное обучение или получить помощь для открытия собственного дела.

С начала года краткосрочным профессиональным обучением охватили 243 человека с инвалидностью.

В рамках проекта «Бастау Бизнес» обучение основам предпринимательства прошли 3639 человек. Из них 2375 получили сертификаты.

Онлайн-обучением охватили еще 2951 человека. Успешно завершили его и получили сертификаты 2265 участников.

По состоянию на 1 сентября государственные гранты на реализацию новых бизнес-идей получили 578 граждан с инвалидностью.

Казахстанцам с инвалидностью доступны подбор вакансий через карьерные центры, квотируемые и субсидируемые рабочие места, профессиональное обучение, безвозвратные гранты и микрокредитование молодежи. При этом граждане могут самостоятельно искать работу и трудоустраиваться без участия государственных программ.