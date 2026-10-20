Казахстан хочет довести перевозки по Транскаспийскому маршруту до 10 млн тонн

Почти 70% трансграничных платежей Казахстана со странами Шанхайской организации сотрудничества уже проводятся в национальных валютах. Об этом Премьер-министр Олжас Бектенов заявил на заседании Совета глав правительств ШОС в Душанбе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Правительство.

На встрече главы правительств обсудили, как увеличить взаимную торговлю, упростить перевозки между странами и расширить сотрудничество в сфере цифровых технологий.

Казахстан предложил активнее устранять торговые барьеры и упрощать процедуры. В частности, страна выступает за дальнейшее расширение расчетов в национальных валютах между государствами ШОС.

Отдельный блок переговоров был посвящен транспортным маршрутам. Казахстан предложил связать инициативу «Один пояс, один путь» с существующими и будущими транспортными коридорами региона, а также активнее модернизировать морские и сухие порты.

Одним из ключевых маршрутов может стать Транскаспийский международный транспортный маршрут. Объем перевозок по нему планируют довести до 10 млн тонн в год.

Еще одно предложение Казахстана касается искусственного интеллекта. Страна выступила с инициативой создать Сеть центров искусственного интеллекта под эгидой ШОС, которая могла бы объединить технологические разработки и экспертов стран-участниц.

Бектенов отметил, что за последние пять лет экспорт казахстанских IT-услуг вырос в 34 раза и достиг 1,1 млрд долларов.

«Реализуя стратегию Digital Qazaqstan, мы взяли курс на формирование передовой цифровой экономики и регионального хаба ИИ. Только за последние 5 лет наш экспорт IT-услуг вырос в 34 раза и достиг $1,1 млрд. Это внушительные цифры, отражающие растущую конкурентоспособность казахстанских цифровых решений. Мы полны решимости поддерживать эти результаты и далее предлагать свои услуги в качестве цифрового хаба на пространстве ШОС», – заявил Премьер-министр.

По итогам заседания стороны подписали ряд документов по торгово-экономическому сотрудничеству, транспорту и инвестиционным проектам. В их числе – концепция создания цифровой платформы ШОС для международных мультимодальных грузовых перевозок.