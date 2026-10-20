Почти 96 млрд теңге штрафов за экологические нарушения: что происходит с воздухом и свалками в Казахстане?

За девять месяцев в Казахстане наложили экологические штрафы почти на 96 млрд теңге. При этом десятки промышленных предприятий ещё не завершили установку систем контроля выбросов, а в регионах остаются сотни незаконных свалок. Что показали проверки, проведённые с начала 2026 года.

По данным Комитета экологического регулирования и контроля, за девять месяцев специалисты провели 1145 проверок и выявили 3202 нарушения. По их итогам выдали 1759 предписаний и наложили 3020 штрафов на общую сумму 95,9 млрд теңге.

Кто следит за выбросами заводов

В Казахстане 113 промышленных предприятий обязаны установить автоматические системы, которые отслеживают выбросы и передают сведения государству.

Но пока данные поступают только от 85 предприятий. Ещё пять установили оборудование, но продолжают подключение и проверку передачи информации. На остальных 23 предприятиях системы всё ещё внедряют.

За непередачу экологических данных уже назначили и взыскали 48 штрафов на 30,8 млн теңге.

Власти готовят изменения в законодательство, касающиеся ответственности за отсутствие такого оборудования и нарушение правил передачи информации.

150 незаконных свалок ещё не убрали

С начала 2026 года в Казахстане выявили 2715 незаконных свалок. Большую часть удалось ликвидировать, но 150 до сих пор остаются.

За нарушения при обращении с отходами наказали 239 должностных лиц. Общая сумма штрафов составила 24 млн теңге.

Почему проблема загрязнения воздуха остаётся

В регионах разработали 19 планов по улучшению экологической обстановки. Они включают 597 мероприятий, но к настоящему моменту выполнено 276. Это около 46% от запланированного.

Особое внимание уделили промышленным городам, где качество воздуха зависит от выбросов предприятий, погодных условий и времени года.

Теперь региональные департаменты экологии должны совместно с акиматами и Казгидрометом изучать источники загрязнения и предлагать меры по его сокращению.

Крупные предприятия продолжат переводить на технологии с меньшим воздействием на окружающую среду. Ведомство намерено строже контролировать исполнение предписаний, работу оборудования для мониторинга выбросов и рассмотрение жалоб жителей.