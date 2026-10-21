Почти тысячу тонн продуктов привезут в Астану: где и когда пройдет ярмарка
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В Астане 24 и 25 октября, в преддверии и в День Республики, пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка. Жители столицы смогут купить мясо, картофель, овощи, молочную продукцию и другие продукты напрямую у производителей Карагандинской и Костанайской областей, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Ярмарка развернется на территории ипподрома «Қазанат». Два региона привезут в столицу около тысячи тонн продовольствия. В торговле примут участие более 140 производителей и предприятий.
Что привезут из Карагандинской области
Производители Карагандинской области подготовили более 583 тонн продукции. Среди них:
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310 тонн картофеля;
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134,7 тонны мяса;
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80 тонн овощей;
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15 тонн молочной продукции;
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7,5 тонны рыбы;
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310 тысяч куриных яиц;
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36 тонн бакалейных товаров.
Что предложат производители Костанайской области
Костанайская область представит более 400 тонн продуктов свыше 100 наименований.
В продаже будут 49 тонн мяса, 31 тонна молочной продукции, 23 тонны колбас и мясных полуфабрикатов, 30 тонн круп и макаронных изделий, 90 тонн картофеля и овощей, а также 40 тонн муки.
Кроме того, покупателям предложат хлеб, кондитерские изделия, напитки, мёд и другую продукцию.
В акимате отмечают, что такие ярмарки помогают жителям покупать продукты по доступным ценам, а отечественным фермерам и предприятиям – продавать товары без лишних посредников.
Где и когда пройдет ярмарка
Дата: 24–25 октября 2026 года.
Время: с 09:00 до 18:00.
Место: ипподром «Қазанат», шоссе Қарқаралы, 1.
Ярмарка будет работать оба дня, поэтому жители столицы смогут выбрать удобное время для покупок.
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