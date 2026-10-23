С чистого листа и в новом доме: в Кызылорде отмечают новоселье

В Кызылорде 160 семей, стоявших в очереди на жилье, получили ключи от новых квартир. Два многоквартирных дома построили на левом берегу города. Власти региона обещают до конца года передать очередникам еще около трех тысяч квартир.

Как сообщили в акимате Кызылординской области, новоселье приурочили ко Дню Республики, который отмечается 25 октября.

Квартиры для очередников

Новые дома расположены на левобережье Кызылорды. Общая площадь 160 квартир составляет около 12 тысяч квадратных метров.

Ключи новоселам вручили на церемонии с участием акима области Мурата Ергешбаева.

По словам главы региона, за последние четыре года очередникам передали около восьми тысяч квартир. Благодаря этому жилищные условия смогли изменить более 30 тысяч жителей области.

До конца 2026 года планируют распределить еще около трех тысяч квартир. Ожидается, что новое жилье получат порядка 10 тысяч человек.

При этом в сообщении акимата не уточняется, к каким категориям очередников относятся получатели нынешних 160 квартир.

Как растет левый берег Кызылорды

Новые жилые дома появились в одной из активно застраиваемых частей города.

Сегодня на левом берегу Кызылорды проживают более 27 тысяч человек.

Здесь уже насчитывается 145 многоэтажных жилых домов, 21 социальный объект и 14 крупных коммерческих объектов, обслуживающих жителей.

Продолжается строительство еще 50 объектов. Половину из них составляют 25 многоэтажных жилых домов. Остальные предназначены для социальных и предпринимательских нужд.

По данным акимата, значительную часть новых зданий возводят местные строительные компании.

На церемонии вручения ключей представителей подрядной организации, построившей два жилых дома, отметили благодарственными письмами акима области.