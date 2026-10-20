Подарок на $10 млрд: Маск раздаст детям в США акции SpaceX

20 Октября 2026, 10:28
АВТОР
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Getty Images 20 Октября 2026, 10:28
20 Октября 2026, 10:28
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Фото: Getty Images

Илон Маск заявил, что в 2027 году намерен передать каждому ребенку в США по одной принадлежащей ему акции SpaceX. Если обещание будет реализовано для всех несовершеннолетних страны, общая стоимость такого подарка может превысить 10 млрд долларов, передает BAQ.KZ.

О своем намерении Маск написал в соцсети X.

«В следующем году я подарю каждому ребенку в Америке по одной своей акции SpaceX. И это будет только начало», – заявил предприниматель.

При цене акции SpaceX в 146,03 доллара и примерно 73 млн жителей США младше 18 лет потенциальная стоимость инициативы составляет около 10,7 млрд долларов. 

Пока неизвестно, кто именно сможет получить акции. Маск не уточнил, идет ли речь обо всех несовершеннолетних, проживающих в США, только о гражданах страны или о другой категории детей. Также он не раскрыл сроки и порядок передачи ценных бумаг. 

Заявление последовало после того, как компания Anthropic сообщила о намерении направить 5% своих акций в новый фонд общественной пользы. Комментируя эту инициативу, Маск предложил передавать акции непосредственно людям, а затем объявил о своем плане в отношении SpaceX. 

SpaceX вышла на биржу в июне 2026 года. Компания разместила акции по 135 долларов и привлекла 75 млрд долларов, проведя крупнейшее IPO в истории. Состояние самого Маска сейчас оценивается примерно в 900 млрд долларов. Значительная его часть связана с долей предпринимателя в SpaceX.

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