Подорожает ли отопление этой зимой: эксперт оценил ситуацию с тарифами в Казахстане

В Казахстане с 1 июля 2026 года оптовые цены на товарный газ выросли в среднем на 33%. При этом с апреля по октябрь тарифы на теплоснабжение для населения выросли на 2,4%. Почему расходы энергетических предприятий растут быстрее тарифов, чем отличается стоимость отопления в регионах и стоит ли казахстанцам ожидать повышения платежей зимой 2026–2027 годов, выясняла корреспондент BAQ.KZ.

Что происходит со стоимостью производства тепла

Основную часть расходов теплоснабжающих предприятий формируют затраты на топливо, электроэнергию, ремонт оборудования и заработную плату работников.

По оценке эксперта по электроэнергетике Сергея Агафонова, наиболее существенное влияние на себестоимость производства тепловой и электрической энергии в 2026 году оказало повышение оптовых цен на товарный газ.

«Безусловный лидер по влиянию на себестоимость производства и теплой, и электрической энергии в 2026 году - оптовые цены на товарный газ, которые выросли, в среднем, на 33%. Но, разумеется, росли и другие статьи: интенсивное обновление отрасли «тянет» за собой рост расходов на соответствующие товары, работы и услуги», - отметил Сергей Агафонов.

Повышение оптовых цен на товарный газ произошло 1 июля 2026 года. Однако, по словам эксперта, изменение стоимости ресурсов не сразу отражается на тарифах энергопроизводящих организаций.

В Министерстве национальной экономики в ответ на запрос BAQ.KZ пояснили, что влияние топливных расходов зависит от особенностей конкретного предприятия.

«Влияние стоимости топлива на себестоимость определяется его видом, объемом потребления и долей топливных расходов в общей структуре затрат конкретного предприятия. В связи с этим изменение стоимости одного и того же ресурса может оказывать различное влияние на себестоимость производства тепловой энергии у разных СЕМ. К основным статьям расходов, что формируют себестоимость производства тепловой энергии, относятся топливо, электроэнергия, покупная вода, заработная плата и связанные с ней отчисления, ремонт, амортизация основных средств и прочие производственные расходы», - сообщили в ведомстве.

В частности, рост цен на газ, произошедший в июле, был учтен в предельных тарифах энергопроизводящих организаций только после их утверждения, 10 сентября.

Почему отопление стоит по-разному

Стоимость производства тепла зависит не только от цены топлива, но и от расположения теплоисточника, состояния оборудования и расходов на доставку ресурсов.

По словам Сергея Агафонова, особенно чувствительны к изменению топливных расходов регионы, использующие газовую генерацию, а также угольные ТЭЦ, расположенные далеко от мест добычи угля. В последнем случае существенную роль играют транспортные расходы.

В Комитете по регулированию естественных монополий сообщили, что тарифы устанавливаются индивидуально для каждого предприятия.

«В себестоимость включаются расходы на стратегические товары и ресурсы – топливо, уголь, мазут, газ, электроэнергия, а также стоимость материалов, услуг сторонних организаций, налогов, содержания и протяженности сетей, активов и другого производственного имущества. Дополнительно на уровень тарифов влияют высокий износ коммунальной инфраструктуры, необходимость ее модернизации, повышение заработной платы работников, а также изменение цен на электроэнергию и газ», - рассказали в ведомстве.

Эксперт обращает внимание и на существенную разницу между тарифами для населения и других категорий потребителей.

Например, согласно опубликованным данным ТОО «Абайлық жылу жүйелері», с 1 августа 2026 года в городе Абай Карагандинской области тариф на передачу, распределение и снабжение тепловой энергией для населения составляет 3 624,23 тенге за Гкал без НДС, тогда как для бюджетных организаций – 94 334,49 тенге за Гкал без НДС. Стоимость тепла для бюджетных организаций примерно в 26 раз выше, чем для населения.

По мнению Агафонова, такая дифференциация связана с перераспределением тарифной нагрузки между категориями потребителей.

«Тепло у нас до сих пор – товар сугубо «социальный», тарифы на который ниже и его себестоимости, и, тем более, его ценности. Очевидно, что подобное никак не способствует ни развитию сферы теплоснабжения, ни энергосбережению в ней, потенциал для которого – огромный!» - считает эксперт.

Как износ теплосетей влияет на тарифы

На расходы теплоснабжающих предприятий влияет и модернизация коммунальной инфраструктуры.

В Министерстве национальной экономики пояснили: изношенность теплоисточников и сетей требует дополнительных затрат на ремонт и замену оборудования.

По мнению Сергея Агафонова, обновление инфраструктуры неизбежно создает дополнительную нагрузку на тарифные сметы. Вместе с тем эксперт считает, что действующая система начисления платежей недостаточно стимулирует потребителей экономить тепло.

«Действующая система «общедомового» начисления за услуги теплоснабжения не позволяет людям, заинтересованным в энергосбережении, реализовать эту возможность надлежащим образом. Поэтому, снижение расходов на теплоснабжение я вижу, прежде всего, в реализации механизмов, позволяющих сберегать тепло: поверьте, результаты могут быть более, чем впечатляющие!» - подчеркнул он.

Модернизация позволяет сокращать потери энергии, но не гарантирует немедленного снижения тарифов для населения.

Подорожает ли отопление зимой 2026–2027 годов

По данным КРЕМ, с апреля по октябрь 2026 года тарифы на теплоснабжение для населения увеличились на 2,4%. Дальнейшая динамика будет зависеть от заявок теплоснабжающих организаций, роста затрат, технического состояния инфраструктуры и социально-экономической ситуации в регионах.

«Динамика изменения тарифов до конца текущего года будет зависеть, прежде всего, от подачи субъектами естественных монополий заявок, влияния вышеперечисленных факторов, технического состояния инфраструктуры, а также социально-экономической ситуации в регионах», - сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий.

Сергей Агафонов прогнозирует дальнейший рост себестоимости производства тепловой энергии в отопительном сезоне 2026–2027 годов.

«Себестоимость производства тепла в отопительный сезон 2026–2027 продолжит расти: интенсивность ремонтов в осенне-зимний период, разумеется, снижается, но они не прекращаются полностью. Кроме этого, не нужно забывать, что энергетика – точно так же, как и любая другая сфера национальной экономики, подвержена влиянию инфляции, поэтому себестоимость тепла будет расти уже только под влиянием этого фактора», – пояснил эксперт.

Что касается тарифов для населения, Агафонов допускает их изменение уже в начале следующего года.

«Что касается повышения тарифов на тепло, то Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ), как правило, утверждает новые тарифы до старта сезона (например, с 1 сентября или 1 октября). При этом, я не исключаю, что в отдельных регионах тарифы на тепло могут вырасти с начала нового 2027 года», - подытожил Агафонов.

И не смотря на рост производственных затрат, повышение тарифов на отопление зимой не автоматическое. Решения о пересмотре стоимости услуг принимаются в установленном порядке с учетом обоснованных расходов предприятий. При этом увеличение суммы в квитанции может быть связано не только с изменением тарифа, но и с ростом фактического потребления тепла при снижении температуры воздуха.