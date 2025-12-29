Сотрудники Генеральной прокуратуры и Национального центрального бюро Интерпола при содействии Министерства иностранных дел Казахстана экстрадировали из Грузии гражданина Российской Федерации, подозреваемого в совершении тяжких преступлений, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, в 2022 году в Алматы он принимал участие в похищениях граждан и насильственном завладении их имуществом. После совершения преступлений фигурант более трех лет скрывался от правосудия и был объявлен в международный розыск.

В сентябре текущего года подозреваемый был задержан на территории Грузии. По запросу Генеральной прокуратуры он был экстрадирован в Казахстан при участии Интерпола и содействии дипломатических ведомств.

В настоящее время экстрадированный водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых преступлений законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.