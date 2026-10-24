Подрядчика ЦРУ арестовали за утечку секретных данных в США
42-летний мужчина имел допуск к совершенно секретной информации и, по версии следствия, передавал сведения, которые его девушка публиковала на платформе Substack.
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Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало подрядчика Центрального разведывательного управления Иэна Бринксмана по обвинению в незаконной передаче секретной информации, связанной с национальной обороной. По данным следствия, он передавал эти сведения своей девушке, которая публиковала материалы в интернете.
По данным Министерства юстиции США, 42-летний Бринксман с 2020 года работал в одном из государственных ведомств страны, а с 2022 года занимался системной интеграцией в компании-подрядчике. Мужчина имел допуск к совершенно секретным сведениям.
Следствие утверждает, что он получил доступ к информации, выходившей за рамки его служебных обязанностей, и передал её женщине, с которой состоял в отношениях, зная о её намерении обнародовать эти данные.
Девушка вела блог на платформе Substack. В сентябре 2026 года она сообщила о публикации материалов, основанных на секретных оценках одного из американских государственных ведомств. В социальных сетях она также заявила, что принимает утечки информации.
Директор ФБР Кэш Пател заявил, что подозреваемый нарушил присягу, передав секретные сведения в сфере обороны.
«Защита американских секретов является главным приоритетом контрразведывательной деятельности ФБР. Любой, кто злоупотребляет доверием правительства, ставя под угрозу национальную безопасность и подвергая риску наших военнослужащих, ответит по всей строгости закона», — подчеркнул он.
Глава ЦРУ Джон Рэтклифф, в свою очередь, отметил, что несанкционированное разглашение секретной информации создаёт серьёзную угрозу национальной безопасности, разведывательным источникам, проводимым операциям и сотрудникам управления.
В Министерстве юстиции США подчеркнули, что предъявленные обвинения должны быть доказаны в суде. До вынесения обвинительного приговора Бринксман считается невиновным.
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