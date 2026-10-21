Погромы во Франции могут обойтись страховщикам в 1,2 млрд евро
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Страховые компании Франции могут понести убытки до 1,2 млрд евро из-за массовых беспорядков в минувшие выходные. Если волнения продолжатся, сумма может вырасти. По оценкам экспертов, ущерб уже превысил потери страховщиков от беспорядков в июле 2023 года. Тогда страховые выплаты составили 798 млн евро.
Аналитик Morningstar DBRS Маркос Альварес объяснил рост ущерба масштабом нынешних погромов и инфляцией, которая увеличила стоимость восстановления повреждённого имущества. Он также предупредил, что подобные события с многомиллионными потерями могут повторяться во Франции ежегодно. По предварительной оценке министра торговли Франции Сержа Папена, в ходе беспорядков пострадали не менее 3 тысяч предприятий.
Среди повреждённых и разграбленных объектов оказались бутики люксовых брендов Louis Vuitton и Kenzo. Глава страховой группы Axa Томас Бюберль призвал власти не перекладывать последствия беспорядков на страховые компании. По его словам, государство должно обеспечивать внутреннюю безопасность, чтобы не допустить повторения подобных событий.
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