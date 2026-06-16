В Алмалинском районном суде города Алматы рассматривается уголовное дело в отношении блогера и юриста Адилетхана Молдахана, сообщает BAQ.KZ.

По словам адвоката Асылбека Абдрайымова, представляющего интересы заместителя начальника департамента полиции города Алматы Узабаева, признанного потерпевшим по делу, на судебном заседании прокурор огласил обвинительный акт и был допрошен один из потерпевших – бывший начальник управления полиции города Алматы С. Шумаев.

Адвокат, защищающий интересы заместителя начальника департамента полиции города Алматы Ержана Узабаева, заявил, что стороны не пришли к примирению и что причинённый ущерб не возмещён.

В ходе судебного разбирательства потерпевшая сторона подала гражданский иск о взыскании 10 миллионов тенге за моральный ущерб и 1 миллиона тенге за расходы на юридическую помощь.

"В данном случае речь идёт не только о репутации отдельных должностных лиц. Такие публикации влияют на доверие общества к государственным органам и системе правопорядка в целом. Узабаев сам решает, простит он или нет. Но пока прощения нет, поскольку гражданский иск не удовлетворён и сам Молдахан Адилетхан не попросил прощения", – сказал адвокат Асылбек Абдрайымов.

Здесь адвокат говорит о гражданском иске – моральном и материальном ущербе.

"Если он выплатит 11 миллионов тенге, Узабаев задумается, но нельзя сказать, что он готов простить. Если будут выплачены 11 миллионов тенге, Узабаев передаст их детскому дому", — сказал адвокат.

Напомним, дело в отношении Молдахана Адилетхана рассматривается по статье 274 части 2 пункта 3 Уголовного кодекса РК.

По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа свыше 11 миллионов тенге либо ограничения или лишения свободы сроком до 3 лет. Судебный процесс продолжается.

На предыдущем судебном заседании блогер Адилетхан Молдахан признал свою вину.

Ранее в полиции подтверждали факт задержания Молдахана. Его арестовали на 10 суток.

Напомним, юрист опубликовал в социальных сетях видео, связанное с резонансным ДТП на проспекте Аль-Фараби, в результате которого погибли три человека.

В публикации он заявлял о возможной причастности сотрудника правоохранительных органов к произошедшему.

Адилетхан Молдахан специализируется на гражданских, уголовных и административных делах. На его страницу в Instagram подписано более одного миллиона пользователей.

О каком ДТП идет речь