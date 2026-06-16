"Пока прощения не будет": потерпевший по делу Молдахана заявил иск на 11 млн тенге
Судебный процесс продолжается
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В Алмалинском районном суде города Алматы рассматривается уголовное дело в отношении блогера и юриста Адилетхана Молдахана, сообщает BAQ.KZ.
По словам адвоката Асылбека Абдрайымова, представляющего интересы заместителя начальника департамента полиции города Алматы Узабаева, признанного потерпевшим по делу, на судебном заседании прокурор огласил обвинительный акт и был допрошен один из потерпевших – бывший начальник управления полиции города Алматы С. Шумаев.
Адвокат, защищающий интересы заместителя начальника департамента полиции города Алматы Ержана Узабаева, заявил, что стороны не пришли к примирению и что причинённый ущерб не возмещён.
В ходе судебного разбирательства потерпевшая сторона подала гражданский иск о взыскании 10 миллионов тенге за моральный ущерб и 1 миллиона тенге за расходы на юридическую помощь.
"В данном случае речь идёт не только о репутации отдельных должностных лиц. Такие публикации влияют на доверие общества к государственным органам и системе правопорядка в целом. Узабаев сам решает, простит он или нет. Но пока прощения нет, поскольку гражданский иск не удовлетворён и сам Молдахан Адилетхан не попросил прощения", – сказал адвокат Асылбек Абдрайымов.
Здесь адвокат говорит о гражданском иске – моральном и материальном ущербе.
"Если он выплатит 11 миллионов тенге, Узабаев задумается, но нельзя сказать, что он готов простить. Если будут выплачены 11 миллионов тенге, Узабаев передаст их детскому дому", — сказал адвокат.
Напомним, дело в отношении Молдахана Адилетхана рассматривается по статье 274 части 2 пункта 3 Уголовного кодекса РК.
По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа свыше 11 миллионов тенге либо ограничения или лишения свободы сроком до 3 лет. Судебный процесс продолжается.
На предыдущем судебном заседании блогер Адилетхан Молдахан признал свою вину.
Ранее в полиции подтверждали факт задержания Молдахана. Его арестовали на 10 суток.
Напомним, юрист опубликовал в социальных сетях видео, связанное с резонансным ДТП на проспекте Аль-Фараби, в результате которого погибли три человека.
В публикации он заявлял о возможной причастности сотрудника правоохранительных органов к произошедшему.
Адилетхан Молдахан специализируется на гражданских, уголовных и административных делах. На его страницу в Instagram подписано более одного миллиона пользователей.
О каком ДТП идет речь
Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби в Алматы произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, автомобиль Zeekr выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате аварии погибли три человека - водитель и две пассажирки.
По информации, распространявшейся в соцсетях, за рулем находился 32-летний предприниматель. Позже полиция сообщила, что подозреваемый был задержан и с санкции суда арестован. Установлено, что в момент ДТП он находился в состоянии легкого алкогольного опьянения.
После происшествия начато расследование, а также служебная проверка. Дополнительно возбуждены уголовные дела - по факту возможной незаконной выдачи государственных номерных знаков и из-за бездействия одного из руководителей департамента полиции, который был помещён в изолятор временного содержания.
В МВД заявили, что будут проверены все обстоятельства, включая информацию из соцсетей. В случае подтверждения нарушений ответственность понесут все причастные.
По итогам проверок уже приняты кадровые решения: освобождены от должностей заместитель начальника департамента полиции Алматы, а также руководители управлений административной полиции и общественной безопасности.
Позже стало известно о новом назначении - полковник полиции Галым Саргулов назначен заместителем начальника департамента полиции Алматы.
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