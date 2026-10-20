Поле на триллионы: как за семь лет выросло сельское хозяйство Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Еще семь лет назад объем валовой продукции сельского хозяйства Казахстана составлял 5,2 трлн тенге. К 2026 году эта сумма приблизилась к 10 трлн. За теми же семью годами – рост переработки, экспорта, инвестиций, производительности труда и поголовья. Особенно заметно прибавили растениеводство и коневодство. Теперь перед отраслью стоит уже другая задача: не просто производить больше, а делать это эффективнее, технологичнее и с большей глубиной переработки.
С 2019 по 2026 год объем валовой продукции сельского хозяйства вырос в 1,9 раза – с 5,2 трлн до 9,8 трлн тенге.
Рост шел сразу по нескольким направлениям. Увеличивались объемы растениеводства и животноводства, развивалась пищевая промышленность, росли инвестиции и экспорт.
В рамках поручения Президента по двукратному увеличению объема сельхозпродукции Правительство совершенствует механизмы финансирования и господдержки, модернизирует производственные мощности и делает ставку на современные агротехнологии.
Поля дали самый заметный рост
Быстрее всего за эти годы росло растениеводство. Если в 2019 году его объем составлял 2,8 трлн тенге, то к 2026 году достиг уже 5,9 трлн тенге. За семь лет показатель увеличился более чем в 2,1 раза.
Животноводство росло более умеренными темпами, но и здесь разница заметна: с 2,3 трлн до 3,8 трлн тенге, или в 1,7 раза.
Текущий год также сохраняет положительную динамику. За январь–сентябрь 2026 года объем всей сельхозпродукции вырос на 5,8% и достиг 7,3 трлн тенге.
Продукция животноводства за девять месяцев увеличилась на 3,5% – до 3,2 трлн тенге. Индекс физического объема растениеводства составил 107,6%.
Для сравнения, по итогам 2025 года общий индекс физического объема сельскохозяйственной продукции составлял 105,9%. В растениеводстве – 107,5%, в животноводстве – 103,2%.
Сырье все чаще перерабатывают внутри страны
Изменения происходили не только в полях и на фермах. За семь лет серьезно вырос перерабатывающий сектор. Производство продуктов питания увеличилось в 2,4 раза – с 1,7 трлн до 4 трлн тенге.
Еще быстрее росло производство напитков: с 398 млрд до 1 трлн тенге, то есть в 2,5 раза.
Для отрасли это отдельное направление роста. Чем больше сельскохозяйственного сырья перерабатывается внутри страны, тем шире становится ассортимент готовой продукции и тем больше добавленной стоимости остается внутри экономики.
Поэтому развитие перерабатывающих предприятий остается одной из задач следующего этапа.
Казахстан стал больше продавать за рубеж
За семь лет сельское хозяйство укрепило позиции и на внешних рынках. Экспорт сельхозпродукции вырос более чем в два раза – с 3,3 млрд до 7 млрд долларов.
Дальнейшее расширение поставок за рубеж связывают с качеством продукции, увеличением перерабатывающих мощностей и освоением новых рынков.
Речь идет уже не только об увеличении объемов производства, но и о том, чтобы больше казахстанской продукции доходило до внешнего покупателя в переработанном виде.
В агросектор стали вкладывать значительно больше
Сельское хозяйство заметно прибавило и по объему инвестиций. В 2019 году в основной капитал отрасли было вложено 495 млрд тенге. К 2026 году показатель достиг 1,2 трлн тенге – рост в 2,4 раза.
Теперь акцент смещается на эффективность этих вложений.
Средства нужны для технического переоснащения хозяйств, покупки современной техники, модернизации предприятий, внедрения технологий и реализации новых проектов.
Отдельной задачей остается доступ аграриев к финансированию. Кредиты нужны как для сезонных работ, так и для долгосрочного обновления хозяйств.
При этом господдержка должна стимулировать не просто увеличение объемов, а рост производительности и устойчивости производства.
Один работник производит больше, зарплата тоже выросла
За семь лет в отрасли заметно выросла производительность труда. В 2019 году она составляла 2,5 млн тенге на одного занятого, а к 2026 году достигла 6,2 млн тенге. Рост – в 2,5 раза.
Среднемесячная зарплата работников сельского хозяйства за этот же период увеличилась почти втрое: со 115,4 тыс. до 320,8 тыс. тенге.
Эти показатели становятся особенно важными на следующем этапе, когда рост отрасли должен все больше зависеть от эффективности труда, технологий и качества управления хозяйствами.
Почти 5 млн лошадей
Отдельная картина складывается в животноводстве. За 2019–2026 годы поголовье крупного рогатого скота выросло на 10,8% – с 7,4 млн до 8,2 млн голов.
Овец и коз стало больше на 7,8% – с 19,2 млн до 20,7 млн.
Количество птицы увеличилось с 45 млн до 49,1 млн голов, или на 9,1%.
Но сильнее всего за эти годы выросло поголовье лошадей.
В 2019 году в Казахстане насчитывалось 2,9 млн лошадей. К 2026 году – уже 4,6 млн. Рост составил 58,6%.
Согласно представленным данным, Казахстан входит в пятерку стран мира по численности лошадей.
Оперативная статистика на 1 октября 2026 года показывает еще более свежую картину: 8,8 млн голов КРС, 22,6 млн овец и коз, 49,2 млн птицы, 4,8 млн лошадей и 311,6 тыс. верблюдов.
Мясо, молоко и миллиарды яиц
За январь–сентябрь 2026 года в стране произведено 1,4 млн тонн мяса в живом весе.
Объем производства молока достиг 3 млн тонн, яиц – 3,7 млрд штук.
Дальнейшее развитие животноводства связывают уже не только с численностью поголовья.
На первый план выходят продуктивность животных, селекционно-племенная работа, кормовая база, качество продукции и возможности ее дальнейшей переработки.
Чем выше отдача от каждого хозяйства, тем устойчивее становится вся отрасль.
Теперь важнее не только сколько посеяли, но и что именно
Следующий этап развития растениеводства предполагает пересмотр структуры посевов.
Планируется учитывать сразу несколько факторов: спрос на конкретные культуры, особенности почвы и климата, а также доступность воды.
Это должно позволить расширять производство наиболее востребованных культур, укреплять кормовую базу и повышать рентабельность хозяйств.
Вопрос воды при этом становится одним из ключевых.
Поэтому среди приоритетных направлений отдельно называются водосберегающие технологии и более рациональное использование ресурсов.
От аграрной науки ждут практического результата
Технологическое обновление сельского хозяйства невозможно без науки.
В числе основных направлений – развитие селекции и семеноводства, совершенствование племенной работы и более тесная связь научных организаций с производством.
Отдельное внимание уделяется цифровизации и автоматизации сельскохозяйственных процессов.
Задача заключается в том, чтобы новые разработки быстрее доходили до полей, ферм и перерабатывающих предприятий и давали конкретный результат в производстве.
Следующий этап – не просто рост
Последние семь лет агропромышленный комплекс Казахстана увеличивался практически по всем основным направлениям.
Валовая продукция достигла 9,8 трлн тенге, экспорт – 7 млрд долларов, инвестиции – 1,2 трлн тенге. Производство продуктов питания выросло до 4 трлн тенге, а поголовье лошадей приблизилось к 5 млн.
Но дальнейшее развитие отрасли уже связывают не только с новыми объемами.
В центре внимания – производительность, обновление техники, доступное финансирование, переработка, селекция, цифровизация, водосбережение и более эффективное использование земли.
Именно от этих направлений будет зависеть, насколько устойчивым окажется дальнейший рост сельского хозяйства и насколько сильнее Казахстан сможет закрепиться как на внутреннем, так и на внешних рынках.
Самое читаемое
- Выплаты ко Дню Республики: кто и сколько получит в Казахстане
- Город в городе: какие «подарки» преподнесут регионы Казахстана новому району Семея
- Строительство дополнительного выезда на Самарское шоссе завершается в ВКО
- Какие пособия будут зависеть от доходов семьи с 2027 года
- Два казахстанских гимнаста вышли в финал чемпионата мира в Роттердаме