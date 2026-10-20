Поле на триллионы: как за семь лет выросло сельское хозяйство Казахстана

Еще семь лет назад объем валовой продукции сельского хозяйства Казахстана составлял 5,2 трлн тенге. К 2026 году эта сумма приблизилась к 10 трлн. За теми же семью годами – рост переработки, экспорта, инвестиций, производительности труда и поголовья. Особенно заметно прибавили растениеводство и коневодство. Теперь перед отраслью стоит уже другая задача: не просто производить больше, а делать это эффективнее, технологичнее и с большей глубиной переработки.

С 2019 по 2026 год объем валовой продукции сельского хозяйства вырос в 1,9 раза – с 5,2 трлн до 9,8 трлн тенге.

Рост шел сразу по нескольким направлениям. Увеличивались объемы растениеводства и животноводства, развивалась пищевая промышленность, росли инвестиции и экспорт.

В рамках поручения Президента по двукратному увеличению объема сельхозпродукции Правительство совершенствует механизмы финансирования и господдержки, модернизирует производственные мощности и делает ставку на современные агротехнологии.

Поля дали самый заметный рост

Быстрее всего за эти годы росло растениеводство. Если в 2019 году его объем составлял 2,8 трлн тенге, то к 2026 году достиг уже 5,9 трлн тенге. За семь лет показатель увеличился более чем в 2,1 раза.

Животноводство росло более умеренными темпами, но и здесь разница заметна: с 2,3 трлн до 3,8 трлн тенге, или в 1,7 раза.

Текущий год также сохраняет положительную динамику. За январь–сентябрь 2026 года объем всей сельхозпродукции вырос на 5,8% и достиг 7,3 трлн тенге.

Продукция животноводства за девять месяцев увеличилась на 3,5% – до 3,2 трлн тенге. Индекс физического объема растениеводства составил 107,6%.

Для сравнения, по итогам 2025 года общий индекс физического объема сельскохозяйственной продукции составлял 105,9%. В растениеводстве – 107,5%, в животноводстве – 103,2%.

Сырье все чаще перерабатывают внутри страны

Изменения происходили не только в полях и на фермах. За семь лет серьезно вырос перерабатывающий сектор. Производство продуктов питания увеличилось в 2,4 раза – с 1,7 трлн до 4 трлн тенге.

Еще быстрее росло производство напитков: с 398 млрд до 1 трлн тенге, то есть в 2,5 раза.

Для отрасли это отдельное направление роста. Чем больше сельскохозяйственного сырья перерабатывается внутри страны, тем шире становится ассортимент готовой продукции и тем больше добавленной стоимости остается внутри экономики.

Поэтому развитие перерабатывающих предприятий остается одной из задач следующего этапа.

Казахстан стал больше продавать за рубеж

За семь лет сельское хозяйство укрепило позиции и на внешних рынках. Экспорт сельхозпродукции вырос более чем в два раза – с 3,3 млрд до 7 млрд долларов.

Дальнейшее расширение поставок за рубеж связывают с качеством продукции, увеличением перерабатывающих мощностей и освоением новых рынков.

Речь идет уже не только об увеличении объемов производства, но и о том, чтобы больше казахстанской продукции доходило до внешнего покупателя в переработанном виде.

В агросектор стали вкладывать значительно больше

Сельское хозяйство заметно прибавило и по объему инвестиций. В 2019 году в основной капитал отрасли было вложено 495 млрд тенге. К 2026 году показатель достиг 1,2 трлн тенге – рост в 2,4 раза.

Теперь акцент смещается на эффективность этих вложений.

Средства нужны для технического переоснащения хозяйств, покупки современной техники, модернизации предприятий, внедрения технологий и реализации новых проектов.

Отдельной задачей остается доступ аграриев к финансированию. Кредиты нужны как для сезонных работ, так и для долгосрочного обновления хозяйств.

При этом господдержка должна стимулировать не просто увеличение объемов, а рост производительности и устойчивости производства.

Один работник производит больше, зарплата тоже выросла

За семь лет в отрасли заметно выросла производительность труда. В 2019 году она составляла 2,5 млн тенге на одного занятого, а к 2026 году достигла 6,2 млн тенге. Рост – в 2,5 раза.

Среднемесячная зарплата работников сельского хозяйства за этот же период увеличилась почти втрое: со 115,4 тыс. до 320,8 тыс. тенге.

Эти показатели становятся особенно важными на следующем этапе, когда рост отрасли должен все больше зависеть от эффективности труда, технологий и качества управления хозяйствами.

Почти 5 млн лошадей

Отдельная картина складывается в животноводстве. За 2019–2026 годы поголовье крупного рогатого скота выросло на 10,8% – с 7,4 млн до 8,2 млн голов.

Овец и коз стало больше на 7,8% – с 19,2 млн до 20,7 млн.

Количество птицы увеличилось с 45 млн до 49,1 млн голов, или на 9,1%.

Но сильнее всего за эти годы выросло поголовье лошадей.

В 2019 году в Казахстане насчитывалось 2,9 млн лошадей. К 2026 году – уже 4,6 млн. Рост составил 58,6%.

Согласно представленным данным, Казахстан входит в пятерку стран мира по численности лошадей.

Оперативная статистика на 1 октября 2026 года показывает еще более свежую картину: 8,8 млн голов КРС, 22,6 млн овец и коз, 49,2 млн птицы, 4,8 млн лошадей и 311,6 тыс. верблюдов.

Мясо, молоко и миллиарды яиц

За январь–сентябрь 2026 года в стране произведено 1,4 млн тонн мяса в живом весе.

Объем производства молока достиг 3 млн тонн, яиц – 3,7 млрд штук.

Дальнейшее развитие животноводства связывают уже не только с численностью поголовья.

На первый план выходят продуктивность животных, селекционно-племенная работа, кормовая база, качество продукции и возможности ее дальнейшей переработки.

Чем выше отдача от каждого хозяйства, тем устойчивее становится вся отрасль.

Теперь важнее не только сколько посеяли, но и что именно

Следующий этап развития растениеводства предполагает пересмотр структуры посевов.

Планируется учитывать сразу несколько факторов: спрос на конкретные культуры, особенности почвы и климата, а также доступность воды.

Это должно позволить расширять производство наиболее востребованных культур, укреплять кормовую базу и повышать рентабельность хозяйств.

Вопрос воды при этом становится одним из ключевых.

Поэтому среди приоритетных направлений отдельно называются водосберегающие технологии и более рациональное использование ресурсов.

От аграрной науки ждут практического результата

Технологическое обновление сельского хозяйства невозможно без науки.

В числе основных направлений – развитие селекции и семеноводства, совершенствование племенной работы и более тесная связь научных организаций с производством.

Отдельное внимание уделяется цифровизации и автоматизации сельскохозяйственных процессов.

Задача заключается в том, чтобы новые разработки быстрее доходили до полей, ферм и перерабатывающих предприятий и давали конкретный результат в производстве.

Следующий этап – не просто рост

Последние семь лет агропромышленный комплекс Казахстана увеличивался практически по всем основным направлениям.

Валовая продукция достигла 9,8 трлн тенге, экспорт – 7 млрд долларов, инвестиции – 1,2 трлн тенге. Производство продуктов питания выросло до 4 трлн тенге, а поголовье лошадей приблизилось к 5 млн.

Но дальнейшее развитие отрасли уже связывают не только с новыми объемами.

В центре внимания – производительность, обновление техники, доступное финансирование, переработка, селекция, цифровизация, водосбережение и более эффективное использование земли.

Именно от этих направлений будет зависеть, насколько устойчивым окажется дальнейший рост сельского хозяйства и насколько сильнее Казахстан сможет закрепиться как на внутреннем, так и на внешних рынках.