Подросток сорвался в озеро на рыбалке, его вытащили патрульные
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В Жамбылской области патрульные полицейские прыгнули в озеро и вытащили 16-летнего подростка, который упал в воду во время рыбалки. Сейчас с ним все в порядке.
На пульт 102 позвонил местный житель и сообщил, что в озере тонет подросток и ему срочно нужна помощь. Туда сразу отправили экипаж патрульной полиции.
На месте выяснилось, что юноша рыбачил и случайно сорвался в воду. Он зацепился за камень и не мог выбраться сам.
Патрульные Маханбет Шаянбаев и Қасымхан Қалаубек не стали ждать. Они прыгнули в озеро и вытащили подростка на берег.
Спасенным оказался 16-летний житель областного центра. Его передали врачам скорой помощи.
Родители юноши поблагодарили полицейских за то, что те быстро приехали, не растерялись и спасли жизнь их сыну.
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