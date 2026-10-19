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Подросток сорвался в озеро на рыбалке, его вытащили патрульные

19 Октября 2026, 12:23
АВТОР
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baq.kz 19 Октября 2026, 12:23
19 Октября 2026, 12:23
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Фото: baq.kz

В Жамбылской области патрульные полицейские прыгнули в озеро и вытащили 16-летнего подростка, который упал в воду во время рыбалки. Сейчас с ним все в порядке.

На пульт 102 позвонил местный житель и сообщил, что в озере тонет подросток и ему срочно нужна помощь. Туда сразу отправили экипаж патрульной полиции.

На месте выяснилось, что юноша рыбачил и случайно сорвался в воду. Он зацепился за камень и не мог выбраться сам.

Патрульные Маханбет Шаянбаев и Қасымхан Қалаубек не стали ждать. Они прыгнули в озеро и вытащили подростка на берег.

Спасенным оказался 16-летний житель областного центра. Его передали врачам скорой помощи.

Родители юноши поблагодарили полицейских за то, что те быстро приехали, не растерялись и спасли жизнь их сыну.

 
 
 
 
 
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Публикация от ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНЫҢ ПОЛИЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ (@zhambyl_police)

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