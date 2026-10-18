Полиция области Абай выступила с предупреждением

В области Абай из-за мокрого снега и гололёда водителей призвали соблюдать осторожность на дорогах. Департамент полиции рекомендует сменить летние шины на зимние и по возможности отказаться от дальних поездок.

В полиции предупредили, что летняя резина на скользкой дороге затрудняет управление автомобилем и повышает риск ДТП. Водителям также советуют снижать скорость и соблюдать безопасную дистанцию.