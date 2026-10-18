Полиция области Абай выступила с предупреждением

18 Октября 2026, 05:24
АВТОР
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скриншот видео 18 Октября 2026, 05:24
18 Октября 2026, 05:24
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Фото: скриншот видео

В области Абай из-за мокрого снега и гололёда водителей призвали соблюдать осторожность на дорогах. Департамент полиции рекомендует сменить летние шины на зимние и по возможности отказаться от дальних поездок.

В полиции предупредили, что летняя резина на скользкой дороге затрудняет управление автомобилем и повышает риск ДТП.  Водителям также советуют снижать скорость и соблюдать безопасную дистанцию.

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