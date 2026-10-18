Полиция области Абай выступила с предупреждением
18 Октября 2026, 05:24
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18 Октября 2026, 05:2418 Октября 2026, 05:24
175Фото: скриншот видео
В области Абай из-за мокрого снега и гололёда водителей призвали соблюдать осторожность на дорогах. Департамент полиции рекомендует сменить летние шины на зимние и по возможности отказаться от дальних поездок.
В полиции предупредили, что летняя резина на скользкой дороге затрудняет управление автомобилем и повышает риск ДТП. Водителям также советуют снижать скорость и соблюдать безопасную дистанцию.
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