Получали меньше, возвращали больше: АФМ расследует схему с микрокредитами в 18 регионах

Агентство по финансовому мониторингу расследует дело о возможном массовом обмане заемщиков МФО «Экспресс Займ». По данным следствия, схема могла затронуть 43 тысячи человек в 18 регионах Казахстана, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в АФМ, с августа 2024 года в микрофинансовой организации действовала платная консультационная услуга. Ее стоимость зависела от размера займа и включалась в общий долг клиента.

По версии следствия, заемщикам представляли эту услугу как обязательное условие для получения микрокредита или продления срока его возврата, при этом возможность отказаться от нее не разъясняли.

В результате человек получал на руки сумму меньше той, которая указывалась в обязательствах, но возвращать должен был весь долг вместе с начисленным вознаграждением. При продлении микрокредита платную услугу могли оформлять повторно.

Всего, по данным АФМ, было заключено более 181 тысячи договоров на консультационные услуги с 43 тысячами граждан.

Дело расследуют департамент АФМ по Кызылординской области совместно с ДКНБ при координации прокуратуры. В отношении заместителя директора МФО избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование продолжается. Вина подозреваемых может быть установлена только вступившим в законную силу приговором суда.