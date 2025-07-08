С 1 августа 2025 года США вводят 25-процентную пошлину на все товары, поступающие из Казахстана. Об этом заявил президент Дональд Трамп, опубликовав соответствующее письмо, адресованное Касым-Жомарту Токаеву, в соцсети TRUTH Social, передает BAQ.KZ.

По словам Трампа, такое решение стало результатом "долгосрочных и устойчивых торговых дефицитов", вызванных тарифной и нетарифной политикой Казахстана. Отныне повышенные пошлины распространяются и на товары, проходящие транзитом через третьи страны.

Дополнительно пошлины вводятся и для других стран: 25% — для Японии, Южной Кореи и Малайзии, 30% — для ЮАР, 40% — для Вьетнама, Лаоса и Мьянмы. В случае введения ответных мер США пригрозили дальнейшим ужесточением тарифной политики.

Пошлины не затронут американские компании, производящие продукцию на территории США.

Напомним, ранее Трамп уже подписал указ о масштабных таможенных пошлинах, приостановленных до 9 июля для ведения переговоров. Теперь, по заявлению Минфина США, пошлины будут возвращены для стран, с которыми не достигнут прогресс в торговых переговорах.

Также с 7 июля Трамп ввёл дополнительный 10% тариф для стран, поддерживающих политику БРИКС, направленную против интересов США.

Напомним, в апреле Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на зарубежные товары.

Минторговли Казахстана заявляла, что повышенные тарифы не затронут основной экспорт страны.