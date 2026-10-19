После паводка прошло два года: почему жители Колесных рядов в Костанае до сих пор ждут переселения

Последствия мощного паводка, который накрыл Костанай в апреле 2024 года, до сих пор ощущают жители старейшего района города – Колесных рядов.

Район расположен у самой реки, недалеко от городского пляжа и Большого моста, поэтому во время наводнения пострадал особенно сильно. Тогда 74 дома признали аварийными и подлежащими сносу.

Городские власти обещали найти деньги на демонтаж пострадавших строений и предоставить людям новое жилье до 1 октября 2024 года. Однако часть домов не снесена до сих пор. При этом по соседству уже готовится к сдаче новый стадион и планируется строительство отеля.

Хроника большой воды и большого сноса

Паводок 2024 года стал одним из самых сильных для Костанайской области за последние десятилетия. В Колесных рядах пострадали 120 домов. Из них 74 сразу признали аварийными.

Их нужно срочно сносить, деньги в бюджете есть. Снос каждого дома обойдется примерно в 1,7 млн тенге. Оставшиеся 46 домов подлежат ремонту, на который каждому собственнику мы выделим по 7 млн тенге. Но это временная мера, чтобы подлатать дыры. В течение двух лет эти дома тоже выкупим и снесем, – комментировал ситуацию летом 2024 года аким Костаная Марат Жундубаев.

Средства выделяли в связи с чрезвычайной ситуацией. На выкуп одного дома первоначально планировали тратить от 20 до 30 млн тенге.

Однако уже к концу прошлого года стало ясно, что этих расчетов недостаточно. Неснесенными оставались 69 домов из 120.

Аким Костаная встретился с их владельцами и признал, что денег на выкуп и демонтаж всех подтопленных домов в бюджете не хватает.

Мы уже потратили на снос домов и выкуп участков 1,3 млрд тенге. Но этих денег не хватило. Нужно еще около 2 млрд тенге, – сообщил руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная Бахтияр Жумабеков.

Одной из причин стала итоговая стоимость недвижимости. Власти рассчитывали, что каждый дом обойдется бюджету примерно в 20–30 млн тенге. Однако оценка отдельных объектов достигла 60–70 млн тенге.

В результате выкуп разделили на две очереди. В прошлом году за счет бюджета планировали приобрести 34 дома, расположенных ближе всего к реке. Еще 35 домов признали пригодными для проживания, но только до 2026 года.

Часть домов так и не выкупили

Сегодня территория Колесных рядов выглядит неоднородно. На месте снесенных домов образовались пустыри, рядом остаются старые постройки. Одновременно неподалеку появляются новые объекты.

В мае выяснилось, что из 34 домов, которые власти собирались выкупить еще в прошлом году, приобрести удалось только 25.

Восемь собственников обратились в суд, поскольку не согласились с оценочной стоимостью недвижимости. Еще одного владельца специалисты отдела земельных отношений не смогли найти, чтобы согласовать процедуру отчуждения и выкупа.

Летом на общественных слушаниях обсуждалось дальнейшее развитие территории Колесных рядов. Согласно представленному проекту, в перспективе частных домов здесь не должно остаться. На их месте предполагается разместить коммерческие объекты и парк.

Рядом с парком планируется спортивный стадион под открытым небом, а ниже улицы Красный Кузнец – гостиница Holiday Inn Express.

Эти планы вызвали вопросы у жителей, которые продолжают ждать переселения.

На нашей улице осталось три дома. Вокруг все зарастает травой, рядом началась стройка новых объектов. Наш дом давно оценили, но мы третий год не можем съехать. Свой дом мы строили 11 лет, потом его затопило паводком, а теперь мы снова у разбитого корыта. Живем, как на даче, а проблема не решается! – рассказала жительница Колесных рядов Елена Мацарина.

Аналогичная ситуация сложилась у владельцев еще 35 домов, расположенных выше от реки. Их выкуп и снос также планировалось начать ранее.

В отделе жилищных отношений акимата признавали, что вопрос финансирования остается открытым.

Жителей беспокоит и состояние территории. По их словам, в районе не хватает полноценного освещения, а проблему создают бродячие собаки.

Шесть домов снесут, остальные пока останутся

К осени снос оставшихся домов так и не начался в полном объеме.

Жители улицы Красный Кузнец Олег Демиденко и Александр Супруненко говорят, что продолжать жить в их домах становится все сложнее.

Дом пострадал от паводка еще два года назад. С тех пор подземные воды стали ближе. Настолько, что мы не можем сажать огород. Дом оценили в 40 млн тенге, нас эта цена устроила, но компенсацию нам до сих пор не выплатили, – говорит Олег Демиденко.

Дом и земельный участок Александра Супруненко оценили в 70 млн тенге. С этой суммой он согласился, судебных разбирательств не было. Однако компенсацию мужчина также пока не получил.

Почему мы должны жить в давно признанных непригодными для жилья домах? За те деньги, которые нам должны выплатить в качестве компенсации, мы давно могли бы присмотреть другое жилье. Но в акимате говорят: денег нет, – рассказал Супруненко.

В отделе земельных отношений сообщили, что в первой декаде октября определился подрядчик, который должен снести еще шесть домов в Колесных рядах.

Все они расположены на улице Джамбула. Дома на улице Красный Кузнец в этот этап демонтажа не вошли.

Снос будет проходить поэтапно. Сначала работы необходимо согласовать с экспертной комиссией и получить разрешение на демонтаж.

На ликвидацию шести домов отводится две недели. Общая стоимость работ составит чуть более 14 млн тенге.

При этом в отделе земельных отношений пока не смогли уточнить, появятся ли в этом году средства на компенсации оставшимся собственникам.

Рядом уже достраивают стадион

Пока вопрос с переселением части жителей остается открытым, рядом с Колесными рядами появляются новые объекты.

Возле реки завершается строительство спортивного стадиона под открытым небом. Его возводят на месте старого заброшенного объекта.

Стоимость проекта составляет около 1,5 млрд тенге.

На территории предусмотрены футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, беговая дорожка со специальным покрытием и трибуна примерно на тысячу зрителей.

Кроме того, на стадионе предусмотрено освещение, которое позволит использовать объект в вечернее время.

Уже построен административно-бытовой корпус площадью более 400 квадратных метров. В нем разместились раздевалки и санитарный блок.

У Красного Кузнеца планируют построить Holiday Inn Express

Рядом с улицей Красный Кузнец, где жители продолжают ждать компенсации за пострадавшие от паводка дома, планируется строительство гостиницы Holiday Inn Express.

Проект оценивается примерно в 9 млрд тенге. В отеле будет 142 номера, панорамный ресторан и тематический бар.

По словам руководителя проекта ТОО Holiday Inn Express Kostanay Рустема Алпысбаева, одним из преимуществ площадки является расположение рядом с триатлон-парком, городским пляжем и набережной.

Это отели среднего сегмента. Стоимость номеров – от 40 тысяч тенге в сутки, – отметил он.

Проект будет реализован за счет частных инвестиций.

К частному отелю Marriott коммуникации подведут за счет бюджета

На противоположном берегу Тобола строится еще один международный гостиничный комплекс – Courtyard by Marriott.

Его заявленная стоимость составляет 9,8 млрд тенге. Отель рассчитан на 141 номер и позиционируется как четырехзвездочный.

Сам гостиничный комплекс строится за счет инвестиций. Однако инженерные коммуникации к объекту подводят за бюджетные деньги.

Как ранее сообщили в акимате Костанайского района, на эти цели выделено 274 млн тенге. Депутаты маслихата объясняли такое решение поддержкой бизнеса.

На этом фоне жители Колесных рядов задаются вопросом, почему финансирование инфраструктуры для инвестиционных проектов находится быстрее, чем средства для завершения переселения пострадавших от паводка семей.

В отделе земельных отношений ответить на этот вопрос не смогли.

В отделе жилищных отношений сообщили, что переселение продолжат после выделения необходимого финансирования.

Зачем Костанаю сразу несколько новых отелей

Помимо Holiday Inn Express и Courtyard by Marriott, в Костанае строится гостиница французского бренда Novotel.

Таким образом, в городе одновременно реализуются сразу несколько крупных гостиничных проектов.

Часть жителей задается вопросом, будет ли достаточным спрос на такое количество новых номеров. Свои аргументы есть и у областных властей.

По их мнению, гостиницы международного уровня необходимы для развития делового туризма и привлечения инвесторов.

Появление такой гостиницы говорит о том, что в городе и области созданы условия для вложения средств. Для инвесторов важно наличие отелей хорошего уровня. Создание таких условий позволяет привлекать больше инвесторов в нашу область, – комментировал строительство гостиниц аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Пока гостиничные проекты продолжают реализовываться, вопрос полного переселения жителей Колесных рядов остается нерешенным. Часть собственников по-прежнему ожидает компенсаций, а сроки окончательного освобождения территории власти пока не называют.