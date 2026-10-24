После прокурорской проверки в Актобе вернули в бюджет более 1,3 млрд тенге

В Актобе по итогам прокурорской проверки в бюджет взыскали свыше 1,3 млрд тенге. Проверка выявила нарушения законодательства о государственных закупках, а допустивших их должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как установили прокуроры, заказчики не принимали меры по взысканию обеспечения исполнения договоров и авансовых платежей с недобросовестных подрядчиков. Компании не выполнили обязательства по договорам в рамках городских инфраструктурных проектов.

Кроме того, при исполнении договора с лизинговой компанией на приобретение специальной техники для благоустройства Актобе выявили переплату бюджетных средств на сумму более 556 млн тенге. Впоследствии эти деньги полностью вернули в бюджет.

По итогам проверки государству возместили свыше 1,3 млрд тенге. Должностные лица, допустившие нарушения, понесли дисциплинарную ответственность.

Всего за девять месяцев текущего года прокуратура Актюбинской области обеспечила взыскание в бюджет 10,1 млрд тенге.