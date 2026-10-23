Пособия-2027: какие казахстанские семьи могут лишиться выплат и как государство будет определять нуждаемость

С 1 января 2027 года в Казахстане изменятся правила назначения части государственных пособий. Право на выплаты будут определять не только по социальному статусу человека, но и с учётом благосостояния всей семьи. Под новые условия попадут пособия многодетным семьям, выплаты при рождении ребёнка и другие виды поддержки.

По данным Минтруда, около 1,38 млн домохозяйств относятся к двум наиболее обеспеченным категориям. Однако это не значит, что все они лишатся пособий. Разбираемся, что изменится, кого затронет реформа и почему наличие жилья или автомобиля ещё не делает семью богатой.

Почему государство меняет правила

Раньше право на многие государственные пособия определялось прежде всего социальным статусом человека. Например, многодетная семья могла получать соответствующее пособие независимо от того, насколько высокими были доходы родителей.

С 2027 года для части выплат вводится дополнительный критерий - уровень благополучия семьи. Государство намерено оценивать материальное положение домохозяйства в целом и направлять бюджетную поддержку тем, кто действительно в ней нуждается.

Для этого используют Цифровую карту семьи. Она собирает сведения из государственных информационных систем и помогает оценить не только доходы, но и занятость, имущество, жилищные условия, кредитные обязательства и состав семьи.

Как пояснил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, при определении категории нельзя опираться только на один показатель. Например, зарплату или наличие недвижимости. Учитывается совокупность обстоятельств. Официальная позиция государства заключается в том, чтобы сделать социальную поддержку более адресной. Но для семей главный практический вопрос другой, как новые критерии повлияют на выплаты, которые они получают сегодня?

Каждая пятая семья может потерять пособие?

По данным, озвученным министром труда в октябре 2026 года, около 329 тысяч домохозяйств относятся к категории А, а примерно 1,05 млн - к категории В. Вместе это около 1,38 млн домохозяйств.

Категория А означает высокий уровень благополучия, категория В - состоятельное домохозяйство. Именно для этих двух групп меняются условия получения ряда государственных пособий.

Однако утверждать, что 1,38 млн семей лишатся выплат, неправильно. Это число домохозяйств, отнесённых к двум категориям благополучия, а не количество нынешних получателей пособий. Не все эти семьи вообще получают выплаты, которых касается реформа.

В ведомстве также сообщают: около 4,8 млн домохозяйств относятся к категориям С, D и Е. Они сохранят возможность получать соответствующие меры поддержки при соблюдении предусмотренных законом условий.

Таким образом, масштаб изменений нельзя оценивать только по количеству обеспеченных домохозяйств. Для этого нужны отдельные данные о том, сколько из них сегодня получают конкретные пособия и сколько выплат действительно будет прекращено.

Как будут определять благополучие семьи

Цифровая карта семьи распределяет домохозяйства по пяти категориям.

• А - высокий уровень благополучия.

• В - состоятельная семья.

• С - удовлетворительный уровень благополучия.

• D - экономически уязвимая семья.

• Е - экономически и социально уязвимая семья.

При оценке учитываются доходы, занятость, недвижимость, транспорт, земельные участки, предпринимательская деятельность, кредитные обязательства и другие сведения. Важен также состав семьи: наличие детей, пожилых родственников и людей с инвалидностью.

В публичных разъяснениях Минтруда приводились ориентиры по доходам на одного члена семьи, около 350 тысяч тенге и выше для категории А и примерно 305–356 тысяч тенге для категории В. Но эти суммы нельзя считать универсальными порогами, после которых пособие автоматически отменят.

Один и тот же доход может означать разное материальное положение для семьи из двух человек и для семьи с четырьмя детьми. Поэтому итоговая категория определяется по совокупности показателей.

Наличие квартиры, автомобиля или кредита само по себе также не означает, что семью отнесут к обеспеченной категории. Значение имеет общая картина её материального положения.

Какие пособия затронут изменения

По данным Минтруда, с 1 января 2027 года принцип нуждаемости будет применяться к 14 видам государственных пособий. При этом в опубликованных перечнях отдельные выплаты объединяются в общие категории, поэтому количество позиций может различаться.

Среди выплат, для которых меняются условия назначения:

• единовременное пособие при рождении ребёнка;

• пособие по уходу за ребёнком до полутора лет;

• пособие многодетным семьям;

• пособие награждённым многодетным матерям;

• государственные социальные пособия по инвалидности и потере кормильца;

• отдельные специальные государственные пособия;

• пособие человеку, ухаживающему за человеком с инвалидностью I группы;

• пособие родителям и другим законным представителям, воспитывающим ребёнка с инвалидностью;

• специальное профессиональное государственное пособие.

Отдельно предусмотрена оценка нуждаемости при назначении выплаты на погребение.

При этом важно понимать: включение вида пособия в перечень не означает, что абсолютно все его получатели потеряют право на деньги. Для отдельных категорий предусмотрены исключения.

Кроме того, государственные пособия нельзя путать со страховыми выплатами из Государственного фонда социального страхования. У них разные правовые основания, поэтому новые условия нельзя автоматически распространять на все выплаты, связанные с рождением ребёнка и уходом за ним.

Кого изменения могут затронуть в первую очередь

Многодетные семьи с высоким уровнем дохода

Если семья воспитывает четырёх и более детей, но по результатам комплексной оценки относится к категории А или В, право на пособие многодетной семье может быть утрачено.

При этом количество детей не перестаёт иметь значение: оно учитывается в оценке социальной устойчивости домохозяйства. Но одного факта многодетности для получения выплаты по новым правилам будет недостаточно.

Отдельно следует учитывать пособие многодетной семье и пособие награждённой многодетной матери. Это разные выплаты, и условия для отдельных категорий получателей различаются.

Семьи, получающие выплаты при рождении ребёнка

Изменения затронут и некоторые государственные пособия, связанные с рождением ребёнка и уходом за ним до полутора лет.

Однако здесь принципиально важно различать бюджетное пособие и социальную выплату из Государственного фонда социального страхования. Последняя связана с участием человека в системе обязательного социального страхования и регулируется отдельными нормами.

Поэтому утверждать, что с 2027 года все родители с высоким доходом автоматически потеряют любые выплаты на ребёнка, неправильно.

Получатели отдельных пособий по инвалидности и уходу

Для ряда категорий людей с инвалидностью предусмотрены исключения. В частности, общая категория благополучия семьи не влияет на назначение профильного пособия детям с инвалидностью и людям с инвалидностью I и II групп.

Предусмотрены также исключения для назначения пособия по потере кормильца и для награждённых многодетных матерей, которые уже получают пенсию по возрасту.

Но эти гарантии нельзя автоматически распространять на все выплаты, связанные с инвалидностью или уходом. В каждом случае необходимо учитывать конкретный вид пособия и условия его назначения.

Почему формальная обеспеченность не всегда означает реальное благополучие

Одна из главных проблем любой системы оценки нуждаемости - возможность расхождения между формальными показателями и реальной жизнью семьи.

Пример: домохозяйство с двумя работающими родителями и четырьмя детьми. Семья получает 900 тысяч тенге в месяц, но значительная часть денег уходит на ипотеку, коммунальные услуги, питание, образование и другие обязательные расходы.

На бумаге такой доход может выглядеть высоким. Но сумма, которая остаётся после обязательных платежей, может оказаться небольшой.

Ещё вариант: семья владеет квартирой по наследству. Само наличие недвижимости не означает, что у неё есть свободные деньги для оплаты повседневных расходов.

Именно поэтому важно, чтобы оценка учитывала не только активы и доходы, но и состав семьи, социальные обстоятельства и реальные возможности домохозяйства.

Сторонники реформы считают- прежняя система могла предоставлять одинаковую поддержку семьям с совершенно разными финансовыми возможностями. Критики же обращают внимание на риск того, что формальная оценка может не заметить финансовые трудности отдельных домохозяйств.

В конечном итоге эффективность реформы будет зависеть от того, насколько точно система сможет различать реальную обеспеченность и формальные признаки благополучия.

Отдельно меняются правила адресной социальной помощи

Помимо государственных пособий, с 1 января 2027 года меняются условия предоставления адресной социальной помощи - АСП. Это отдельный вид поддержки для семей, чей среднедушевой доход ниже установленной черты бедности.

При назначении АСП будут учитывать не только доход, но и определённые имущественные и финансовые обстоятельства. В числе критериев, которые могут стать основанием для отказа:

• наличие нескольких объектов жилья;

• отдельные виды коммерческой недвижимости и земельных участков;

• наличие нескольких исправных автомобилей с предусмотренными исключениями;

• владение некоторыми видами транспорта и техники;

• крупные расходы по банковским счетам;

• определённые кредиты и микрокредиты, оформленные в установленный период;

• банковские вклады выше установленного порога;

• отсутствие обязательного согласия на проверку необходимых персональных и банковских данных.

Для отдельных семей предусмотрены исключения. Например, правила в отношении автомобилей различаются для обычных и некоторых социально уязвимых домохозяйств.

Важно не смешивать эту систему с оценкой категорий А–Е для государственных пособий. В случае АСП применяются собственные критерии, и одно из предусмотренных оснований может повлиять на решение участковой комиссии.

При этом низкий официальный доход сам по себе не гарантирует назначения АСП: необходимо соответствовать всем установленным требованиям.

Что делать, если семья не согласна с оценкой

Категория благополучия не постоянна. Если человек потерял работу, доход семьи снизился или изменились другие существенные обстоятельства, оценка может быть пересмотрена на основании актуальных данных.

Поэтому семьям стоит заранее проверить сведения о себе и своих близких через доступные сервисы электронного правительства.

Если обнаружены ошибки в данных о доходах, имуществе или составе домохозяйства, необходимо обратиться в уполномоченный орган, который передал соответствующую информацию, и добиться её исправления.

Если пособие приостановили или отказали в его назначении, важно получить официальное объяснение причин и уточнить порядок пересмотра или обжалования решения.

Предварительный результат калькулятора благополучия в eGov Mobile не следует воспринимать как окончательное решение о назначении или прекращении выплаты.

Что в итоге изменится

С 2027 года Казахстан переходит к более адресному принципу назначения части государственных пособий. При решении вопроса о поддержке будет учитываться не только социальный статус человека, но и материальное положение всей семьи.

Для домохозяйств категорий А и В это может означать потерю права на отдельные выплаты. Семьи категорий С, D и Е смогут претендовать на соответствующие меры поддержки при соблюдении остальных требований, а для некоторых получателей предусмотрены исключения.

Параллельно ужесточаются критерии адресной социальной помощи: значение будут иметь не только доходы, но и определённые виды имущества, финансовых активов и банковских операций.

Однако пока нельзя точно сказать, сколько действующих получателей пособий фактически потеряют выплаты. Число домохозяйств, отнесённых к обеспеченным категориям, не даёт ответа на этот вопрос.

Главный критерий успешности реформы - не только сокращение расходов бюджета, но и способность государства направлять помощь тем, кто действительно в ней нуждается, не лишая поддержки семьи, чьё реальное положение не отражается формальными показателями.

Именно это покажет, станет ли новая система более адресной на практике.