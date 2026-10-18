Пожар на канадской военной базе Уэйнрайт: есть пострадавшие

Крупный пожар произошёл на базе Вооружённых сил Канады Уэйнрайт в провинции Альберта. В результате инцидента пострадали люди.

О происшествии сообщил премьер-министр Канады Марк Карни в социальной сети X. По его словам, на военном объекте произошёл серьёзный инцидент, который привёл к крупному пожару.

Точное число пострадавших и информация об их состоянии пока не сообщаются.

Карни также заявил, что федеральное правительство координирует взаимодействие с руководством провинции Альберта в связи с произошедшим.