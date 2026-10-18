Пожар на канадской военной базе Уэйнрайт: есть пострадавшие
Премьер-министр Марк Карни подтвердил информацию о пострадавших, но не раскрыл подробности происшествия.
18 Октября 2026, 11:12
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18 Октября 2026, 11:1218 Октября 2026, 11:12
38Фото: Pixabay.com
Крупный пожар произошёл на базе Вооружённых сил Канады Уэйнрайт в провинции Альберта. В результате инцидента пострадали люди.
О происшествии сообщил премьер-министр Канады Марк Карни в социальной сети X. По его словам, на военном объекте произошёл серьёзный инцидент, который привёл к крупному пожару.
Точное число пострадавших и информация об их состоянии пока не сообщаются.
Карни также заявил, что федеральное правительство координирует взаимодействие с руководством провинции Альберта в связи с произошедшим.