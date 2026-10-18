Пожар охватил торговые объекты в Алматинской области
Площадь возгорания составила 323 квадратных метра.
18 Октября 2026, 23:34
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18 Октября 2026, 23:3418 Октября 2026, 23:34
86Фото: Pixabay.com
Пожар в торговых бутиках и столовой ликвидировали в Илийском районе Алматинской области.
Возгорание произошло в селе Туймебай. Огонь распространился на кровлю трёх торговых бутиков и столовой.
К месту происшествия направили подразделения МЧС по повышенному рангу вызова. На месте развернули штаб пожаротушения и организовали бесперебойную подачу воды.
Из-за угрозы распространения пламени на соседние строения спасатели сосредоточили основные усилия на защите расположенных рядом объектов.
Пожар полностью ликвидировали на общей площади 323 квадратных метра. Пострадавших нет.
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