Пожар охватил торговые объекты в Алматинской области

Пожар в торговых бутиках и столовой ликвидировали в Илийском районе Алматинской области.

Возгорание произошло в селе Туймебай. Огонь распространился на кровлю трёх торговых бутиков и столовой.

К месту происшествия направили подразделения МЧС по повышенному рангу вызова. На месте развернули штаб пожаротушения и организовали бесперебойную подачу воды.

Из-за угрозы распространения пламени на соседние строения спасатели сосредоточили основные усилия на защите расположенных рядом объектов.

Пожар полностью ликвидировали на общей площади 323 квадратных метра. Пострадавших нет.