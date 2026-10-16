Пожар вспыхнул на заводе в Кентау
16 Октября 2026, 23:46
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16 Октября 2026, 23:4616 Октября 2026, 23:46
179Фото: Фото, улучшенное с помощью ИИ
В городе Кентау Туркестанской области произошло возгорание на территории завода. Огонь вспыхнул в здании насосной станции, где находились остатки трансформаторного масла.
На место происшествия прибыли подразделения МЧС, добровольцы АО «Ащысай» и другие службы. Возгорание ликвидировали. По данным спасателей, пострадавших нет.
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